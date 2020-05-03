長者積習難改 開罰不如「路老師」

高齡者車禍傷亡嚴重，交通官警認為老人已養成用路習慣，單靠執法效果有限，交通部、警政署今年三月起密集開會討論，須從工程及教育著手，建議在事故熱點增設或擴充人行道、庇護島，行人號誌加大及延長秒數，研發影像偵測系統警示違規穿越路口行人，打造高齡友善環境。

交通官警說，汽、機車不斷增加，老人無法適應「車水馬龍」道路環境，依年輕時習慣違規過馬路、騎機車或開車，很難靠開罰改變，無奈身體反應變慢，來不及觀察來車，容易出車禍，因年邁體弱，一旦被撞非傷即死，「一個小碰撞就走了！」

雲嘉南五縣市老年人口車禍比例高，五縣市政府強調會加強交安宣導，呼籲老人少開車或騎機、電動代步車，同時對易肇事路段也會請公路單位加強照明與改善道路設計。

新北市政府在交通建設規畫上便作出改變，從早期「以車為本」轉為「以人為本」，社會局更推出「路老師」，針對各區不同型態，對長者宣導用路觀念，以機車、步行為教材，教導高齡者正確的用路觀念。

此外，近年電動代步車、電動輪椅事故多，雖然屬醫療器材輔具，交通規則比照行人，因是許多老人日常代步工具，卻常因開上車道挨撞，政府研議增定燈光規範，提醒其他駕駛注意。警政署已通報各縣市警察局，在事故調查資料加註電動代步車、電動輪椅，分析車禍特性。

嘉義縣長翁章梁說，會宣導提醒老人們早晨或傍晚外出，盡量穿著亮度高的衣服，不要穿深色或黑色；腳踏車或電動車、助行器，應貼反光貼紙。

今年三月底，八十四歲李姓老翁開車至新竹市的傳統市場，倒車時「Ｓ型」暴衝擦撞多輛車，造成一人死亡、兩人受傷，老人駕照管理制度也引起討論。

考汽、機車駕照沒有年齡上限，年滿七十五歲換照需通過體檢、認知功能測驗，不少基層員警說，有必要檢討年齡門檻，加強高齡者考、換照的駕訓及身體機能檢查。嘉義縣警察局交通隊指出，七十五歲以上老人換駕照六月卅日到期，逾期註銷駕照。