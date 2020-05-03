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銀髮行人、機車車禍 去年死傷創新高

聯合報 / 記者李奕昕／台北報導
台灣邁入高齡社會，長者的行人與機車事故日多，去年死傷人數均創新高。 圖／聯合報系資料照片
台灣邁入高齡社會，長者的行人與機車事故日多，去年死傷人數均創新高。 圖／聯合報系資料照片

台灣邁入高齡社會，近五年老人車禍傷亡攀升，以行人事故比率最高，行人事故死亡近七成為銀髮族，此外，老人騎機車案件最多，近五年奪走八百多條長者性命，去年死傷人數均創新高，警方分析主因是老人用路習慣難改，未依規過馬路、騎車欠缺路權觀念，釀成悲劇。

六十六歲馬姓婦人今年二月在台北市過馬路，遭行駛公車專用道的公車撞死，警方初判未走斑馬線與同向右轉的一輛大貨車擦撞死亡，警方認為雙方未注意大車內輪差。

警政署統計行人傷亡交通事故，五年來發生一萬八五四九件，造成三六七人死亡，其中六十五歲以上，有二四八人死在輪下，老人走在路上發生事故，受傷占整體三成，死亡占六成七。

高齡者死傷最多的則是機車事故，近五年發生九萬三七二五件老人騎車傷亡，有八六六人死亡、十三萬二三九九人受傷，占整體機車傷亡案件一成。

去年老人步行、騎車傷亡創新高，共二八一人死亡、三萬四七七九人掛彩，行人事故比率最高發生前三名為嘉義縣、澎湖縣、台東縣，兩名傷亡行人中近一人是老人，機車比率最高依序為雲林縣、嘉義縣、屏東縣，老人占兩成，六都最高均為台南市。

非都會區、農漁業縣市上榜，警方研判與人口老化有關，但各地道路環境、車禍防制、步行及用車習慣、老人身體健康、大眾運輸系統等狀況不同，背後原因複雜。

警政署分析老年行人死傷主要肇因，逾八成車禍是行人違規，首位未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路，其次穿越道路未注意左右來車，或未依標誌、標線、號誌穿越道路。

老人騎車傷亡超過半數被歸責老人違規，多為未依規定讓車，其餘依序是左轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌（線）禁制及起步未注意其他人車。

警政署說，進入高齡社會，老人外出越來越沒有年輕晚輩陪同，車禍風險提升，提醒勿搶快違規過馬路，應依號誌走斑馬線，凌晨、黃昏出門運動或買菜穿鮮豔衣服，騎車要遵守交通規則，進行兩段式左轉，並遠離大車。

事故 車禍 銀髮族

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