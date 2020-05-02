不滿友人吸毒竟開槍致四肢癱瘓 民事賠償判賠3679萬

黃姓男子多次為友人洪男（20歲）介紹工作，或帶洪四處打工，相當照顧洪，但告誡洪不要沾染毒品，沒想到洪瞞著黃買毒咖啡吸食，黃不滿洪一再對他欺瞞，前年持槍朝洪的頸部射擊開1槍，致洪四肢癱瘓，生活無法自理，一審依殺人未遂等罪將黃判刑9年，被害人請求損害賠償，台中地院判決黃賠償洪3479萬、賠償洪的媽媽陳婦200萬，共賠償3679萬。可上訴二審。

起訴書指出，黃男（21歲）2017年11月底，在台中市大里區草湖路附近的太子廟旁，以三萬元代價向綽號「小丑」男子購買改造手槍及子彈，再將買來的槍彈交由劉男（21歲）保管。

黃男與小他1歲的洪男為朋友關係，黃很照顧洪，但懷疑洪對他欺瞞，2018年8月11日，透過不知情的羅男，聯絡洪男等人，至大里區西湖路的一家鐵工廠辦公室對質，黃不滿洪一再迴避其提問，致黃心生不滿。

黃遂聯絡劉男取槍來，劉於當晚攜帶改造槍彈來，黃在鐵工廠辦公室，將彈匣放入改造槍枝後，拉動滑套，將子彈上膛，朝被害人洪男的頸部射擊，致被害人受有槍傷併右側血胸、頸椎脊髓外傷併下半身肢體癱瘓，洪經送醫院急救後，始倖免於難。

被害人洪男受傷嚴重，警方至醫院詢問被害人為何遭槍擊，洪表示「忘記了」；檢警在槍擊現場查扣數包毒咖啡，查出黃男曾勸洪不要吸毒，沒想到洪買毒咖啡吸食，詢問洪吸一包、或兩包。

黃男供稱只是要嚇嚇洪，沒想到竟然射到對方，檢察官以黃已拉動滑套、並將子彈上膛，並朝人體致命部位射擊，遂依殺人未遂等罪將黃起訴。法官判黃有期徒刑9年；劉男收藏槍械被判刑3年2月。

被害人洪男受嚴重槍傷，造成嚴重的脊髓損傷併四肢癱瘓，日常生活無法自理，需他人24小時照顧生活起居，且須繼續復健治療，因此與家人請求損害償。

黃男表示「我同意賠償，但金額真的太多了，我希望可以談和解，如果能以1千萬分期付款和解的話，我會盡力去籌錢，我會先籌一筆頭期款給洪，之後分期付款每月支付1萬元給洪」。

法官審酌，被害人受槍傷後，脊髓損傷併四肢癱瘓，日常生活活動無法自理，需他人24小時照顧生活起居，難以完全恢復，屬極重度一級殘廢，終身已不具有從事任何工作之能力，判決黃給付洪3479萬、給付洪的媽媽200萬。