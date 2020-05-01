我跟口罩國家隊很熟！騙大陸醫療女業務 收千萬不出貨

新冠肺炎疫情造成全球口罩缺貨，馮姓男子宣稱熟識「台灣國家隊」廠商，可出貨3600萬片口罩給大陸某醫療公司張姓女業務，收取1717萬元訂金斷絕聯繫，張寄信來台檢舉，刑事局拘提馮依詐欺罪嫌移送，檢方聲押獲准。

警方調查，馮姓男子（47歲）曾因吸金案被查獲，原在大陸從事珠寶生意，結識廣東省一家醫療公司業務張姓女子，2月初透過微信聯繫口罩交易，稱「我們不發國難財，別人也會！」

馮宣稱，熟識彰化一家被列為「國家隊」的優質口罩廠商，可輸出口罩，還上網抓取工廠營業登記證、口罩檢驗證明，修改負責人及公司名稱，傳給對方取信，談妥出貨3600萬片，每片開價台幣13元。

張依指示付訂金，從2月14日至20日分6次匯款人民幣405萬元（約台幣1717萬元），卻未收到口罩，追問出貨情形，馮以要買通海關推託，接著斷絕聯繫。

當月底張寄信給刑事局，指協助另一家醫療公司及多名散客「團購」受騙。刑事局國際科第一隊鎖定馮住台中市，前天搜索、拘提他，他否認詐騙，稱正在接洽貨源，但警方詢問該口罩廠商，發現雙方沒有聯繫。

警方搜出台幣199萬元及霰彈槍1把，查出馮最近開車行出租機車、賣中古車，購買賓士轎車1輛、ALPHARD休旅車1輛、GOGORO電動機車4輛，懷疑用贓款購買，全數查扣。馮稱幾乎花光訂金，警方聯繫被害人，研判是用地下匯兌付款，追查金流。