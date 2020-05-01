「再直播就開槍」連千毅遭恐嚇 報警反被控誣告

直播主連千毅去年9月插旗高雄引發不少爭議及衝突，日前又因提告萬姓男子在他粉絲專頁留言恐嚇，被對方反控誣告，但新北地檢署調查連的指控並非無中生有，全案今天偵結不起訴。

33歲的連千毅本名連健任，從事網路直播主後，經手各種商品買賣，因為充滿江湖味的口語和爽快加碼而深受年輕人喜愛，不過去年9月插旗高雄拓展事業，接連引發多起砸店、鬥毆衝突，捲入組織犯罪、槍砲、恐嚇等官司。

據了解，連千毅去年7月因粉絲專頁被人留言「勸你別再做直播，不然我就到你公司開槍、「再直播我就開槍」等語，懷疑是萬姓男子所為，但提告恐嚇後，因留言的臉書帳號關閉，無法追查使用者，案件最後因罪嫌不足不起訴。而萬男獲不起訴後，認為連千毅是故意誣陷，於是反控誣告。

新北地檢署調查，連千毅的粉絲專頁確實被人留言「再直播我就開槍」等語，連認為遭受恐嚇並非無中生有。此外，誣告罪的構成要件必須是虛構事實，萬男的指控顯與構成要件不符，因此不起訴處分。