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影／毒咖啡包印「卡通貓」吸睛 1嫌避重就輕遭收押

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市劉姓男子涉嫌製毒品咖啡包，遭高雄地檢署依涉嫌違反毒品罪嫌，向法院聲押獲准。記者賴郁薇／翻攝
高雄市劉姓男子涉嫌製毒品咖啡包，遭高雄地檢署依涉嫌違反毒品罪嫌，向法院聲押獲准。記者賴郁薇／翻攝

刑事局南打緝毒向上溯源，跟監蒐證長達半年，掌握劉姓男子涉嫌製毒品咖啡包，且窩藏在高雄市三民區一處透天厝。專案小組日前持票搜索，果真在透天厝內查獲第二級毒品搖頭丸4.5克、第三級毒品K他命344公克、11包毒咖啡包等，毒咖啡包樁上還印有紅遍全球的卡通人物圖案。警方依違反毒品等罪嫌送辦，檢方向法院聲押獲准。

據了解，毒咖啡包流行印上LINE貼圖、小熊軟糖、動漫航海王惡魔果實等圖樣，甚至還曾有潮牌圖案被仿製印上毒咖啡包，想藉此吸引年輕人注意。這次被查獲的毒品咖啡包就印有知名卡通人物「Hello Kitty」。

警方先前陸續在旗山、楠梓、前鎮破獲毒品案件，循線向上追查，發現毒品來自劉嫌（36歲）。專案小組布線蒐證長達半年，27日見時機成熟，持票搜索劉嫌住處，當場逮獲正在透天厝二樓呼呼大睡的劉，及手機3支、第二級毒品搖頭丸4.5公克、第三級毒品K他命344克、一粒眠58.5克、毒咖啡包11包、合成卡西酮1657克、磅秤、研磨器、封膜機等證物。

據了解，劉嫌與家人同住透天厝，平常疑都在透天厝二樓分裝毒咖啡包，違法情事長達1年多，以毒品咖啡包市值估算，不法所得恐超過20萬元。

警方亮票搜索時，劉的家人一概稱「不知情」，對於混製毒品咖啡包情節，劉也避重就輕、不願多談，警方將劉嫌依涉毒品罪嫌移送高雄地檢署，檢方訊定劉罪嫌重大，再加上劉不太配合，28日向法院聲押獲准。專案小組研判，劉嫌還有其他毒品上游，將持續擴大追溯，也呼籲民眾不要因好奇而食用來路不明的咖啡包。

毒品 咖啡 卡通

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