走失毛小孩砸萬元懸賞 警2小時內就找回
台中市民張女所養的毛小孩「錢錢」，4月28日在北屯區同榮公園走失，由於「錢錢」是陪伴家中長輩的好友， 張女一直找不到，張貼尋狗啟事懸賞1萬元，並於4月29日中午，至市警五分局四平派出所請求協助，員警發揮專長在2小時內順利找到 「錢錢」。
4月29日中午12時，張女心急跑進市警五分局四平派出所，報稱她的毛小孩走失了，牠的名字叫做「錢錢」，是一隻公的白色馬爾濟斯，年齡10歲，於28日晚間在北屯區同榮公園附近走失，因為一直找不到，開始張貼尋狗啟事並懸賞獎金1萬元，請大家幫忙協尋。
四平派出所警員許真維、徐建翔，4月29日巡邏時接獲通知，便前往北屯區同榮公園協助尋找毛小孩，恰巧在附近見到一名婦人剛好牽著一隻與傳單上相同品種的白色馬爾濟斯，於是上前詢問是否認得傳單上的馬爾濟斯犬。
婦人表示這隻是自己飼養的狗兒，但她想起昨日晚間女兒的王姓同學在北屯區中康街拾獲一隻白色馬爾濟斯，正在幫忙找尋牠的主人，警方取得這則線報，立即聯繫王同學，詢問拾得的狗兒特徵與傳單上所述特徵恰好相符，便請王同學先將狗狗帶回派出所，並連繫狗主人前來認領。
飼主張小姐見心愛的毛小孩回來，十分高興，她表示錢錢是陪伴家中長輩的好友，走失後便一夜難眠，尤其「錢錢」剛做完腹部手術，身體虛弱，擔心發生意外，幸好有好心人拾得照顧一晚，也遵守諾言包上萬元紅包致謝，但拾到狗的人不接受。張女感謝警方積極協尋，快速將「錢錢」找回來。
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