情海生波男子半夜持假槍亂射 警11小時逮人送辦

新北市范姓男子昨天凌晨駕車載四名友人一同外出夜遊，車子開到板橋區搶走前女友的黃姓男子住處前，范男突然掏槍朝車窗外連開3槍，隨即加足油門快速離開。警方獲報漏夜追查，昨天下午循線查獲躲在三重區一間商務旅館的范男，並起出道具槍一把，警詢後今天依恐嚇罪嫌將范男函送新北地檢署偵辦。

海山警方昨天凌晨2時獲報，板橋區光武街驚傳槍響，立即調閱周邊路口臨視器畫面，於凌晨4時在板橋區中正路攔查到涉案的租賃車，車內共有3男1女，但涉嫌開槍的23歲范姓男子已先行下車離開。

據了解，范姓男子昨天凌晨2時開著租賃車，載許姓男子（20歲）、羅姓男子（19歲）、林姓男子（20歲）、詹姓女子（18 歲）等4名友人一起夜遊，范男駕車行經板橋區光武街時，突然掏槍從駕駛座朝車窗外連開3槍，隨即加足油門快速離開。

許男等人表示，大家原本是開開心心一起開車出去玩，沒想到范男會出現毫無由來的驚人舉動，嚇壞車上所有人，但范男沒向眾人解釋為何要開槍，事後也覺得沒心情夜遊，便先行下車，讓許男等人繼續開車夜遊。

警方昨天下午1時許，在三重區一處商務旅館查獲范男到案，並起出作案用道具槍1把。

范男供稱，原與曾是國中同校學長的黃姓男子交好，因不滿黃男積欠他4萬多元債務，又有搶走其前女友的感情糾紛，沒想到昨天開車夜遊時竟會經過曾借住過的黃男住家前，一時情緒激動才會涉嫌持道具槍在其住處樓下鳴槍宣洩不滿。