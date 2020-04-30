非法吸金兩億 雙龍國際詐欺集團主嫌杜凱玲自菲國遣返

以菲律賓「雙龍國際集團」名義在台非法吸金達新台幣2億907萬元，案發後潛逃出境的主嫌之一的杜凱玲，傍晚在台非司法聯手將其押解返台歸案，對於記者詢問是否對不起被詐騙的人，杜女先是聽不清，後來只淡淡地說，「不了解」，對於媒體追問回台灣是覺得對不起被害人，還是因為害怕新冠肺炎，她則是沉默不回應。

調查局表示，在調查局駐菲律賓法務祕書、移民署駐菲移民秘書及菲律賓移民局三方透過情資分享密切合作，成功在109年2月17日下午，在馬尼拉市逮捕杜女，後來因為台非之間大量航班中斷，才拖延至今日，杜女在菲律賓移民局（BID）執法人員的押解下，搭乘長榮班機BR-272班機在下午5點5分抵達桃園機場，由於菲律賓仍疫情嚴重，杜凱玲下機後，調查局人員準備防護衣、口罩及防護面罩等讓她穿上，並用酒精消毒消毒她的雙手，隨後告知當事人權益事項並上銬，再押解到台中地檢署歸案。

調查局國際事務處科長賀宗正表示，杜凱玲與兄長杜禹翰及先生許仁德等人，從105年4月至105年11月間，對外宣稱杜禹翰及陳昆聯分別為菲律賓雙龍國際集團之總裁、副總裁，集團旗下設有台灣大坵島國際開發等公司，以投資「詠澤泰RICH水牛島土地開發案」，並保證提供高額利息及推薦獎金名義，對不特定民眾吸收資金，違法吸金達新台幣2億907萬元，因涉嫌違反銀行法遭到新北市調查處偵辦移送，但是杜女已經在105年10月26日出境赴大陸上海市，並輾轉逃往菲律賓，遭台中地檢署於去年6月25日發布通緝。