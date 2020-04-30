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男急借3萬月息6千還不起 遭吸血地下錢莊打斷手

中央社 / 苗栗縣30日電

苗栗一名男子需錢孔急向地下錢莊借款新台幣3萬元，因無力償還每月6000元換算約20分利的高額利息，遭對方糾眾砸店、砸車還打斷手，警方循線逮捕羅姓男子在內7人送辦。

苗栗縣警局竹南分局今天表示，日前接獲竹南鎮顏姓男子報案指稱因債務糾紛遭人毆打，經偵查隊深入追查，發現為地下錢莊借貸所引發的持械暴力討債事件。

警方調查，原本經營餐飲業的顏男因需錢孔急，向29歲羅姓男子借款3萬元，每月需支付利息6000元，換算月利息高達20分，顏男因利息過重不堪負荷，無法如期還錢，羅男竟糾眾前往砸店、砸車並圍毆被害人，顏男手骨遭打斷住院治療，心生恐懼。

警方組成專案小組過濾調閱監視器追查，昨天向苗栗地檢署及法院聲請搜索票展開搜索，查緝羅男在內共7人到案，並查扣涉案改造手槍1把，依重利、傷害、毀損、妨害自由等罪嫌移送法辦。

竹南分局指出，後龍分駐所在4月初也處理1件民眾糾紛，處理過程中發現，韓姓嫌疑人同樣從事地下錢莊非法高利貸，趁廖姓被害人急需現金時，借貸18萬元，但實際交款14萬4000元，並逼簽32萬元本票；被害人事後不堪負荷高利息，無法還錢，遭對方出言恐嚇威脅，警方循線逮韓嫌等3人依重利、妨害自由等罪移送。

竹南分局長張文川提醒，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊許多產業，若有資金需求，應循正常管道借貸，千萬不要向地下錢莊借貸，以免受害，警方也將加強掃蕩地下錢莊暴利借貸及非法暴力討債。

地下錢莊 疫情 恐嚇

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