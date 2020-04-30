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差很多！拒檢衝車陣　檢起訴殺人未遂、法院認公共危險

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名陳姓男子前年2月在新莊區新北大道2段遇警盤查，因車上藏有大量毒品，遲遲不配合警方命令下車，見員警開槍，還直接加速逃逸，連闖好幾個紅燈後，衝入車陣，造成2人輕重傷；新北地檢署起訴陳男殺人未遂和毒品2罪，但新北地院審理後變更起訴法條，改依妨害公眾往來、毒品罪分判陳10月和1年6月徒刑，合併應執行2年2月。

判決指出，陳男車上藏有毒品咖啡包173包、一粒眠830顆和毒梅片48顆，毒品純質淨重約570公克。事發當時，他因為逆向行駛、車身左搖右擺而被巡邏員警攔下，又因車上飄散濃烈的K他命味道而被警方命令下車，但他始終不從，見員警朝輪胎開槍示警就緊踩油門逃逸。

陳男從新北大道2段一路逃到思源路、中原東路口，在路口衝撞了4輛正在停等紅燈的轎車，造成一名計程車司機肋骨骨折和內出血、計程車司機女兒雙手擦挫傷和齒斷裂等情形，最後因衝撞分隔島才停下。

檢方認為陳男衝撞車陣行為有殺人的不確定故意，起訴殺人未遂，但陳男矢口否認犯行，堅稱自己是不小心；陳男辯稱自己是被警察開槍嚇到，腦筋一片空白，沒有時間思考就開車加速逃跑，開太快煞不住，失控打滑才撞到其他人。

法院調查，陳男確實是員警開槍後才加速逃逸，在逃逸的過程中，他曾繞過車前正在處理車禍的其他員警，因此認定他駛離現場時並無造成他人受傷或死亡的犯意。此外，陳男與被害人素不相識，也難認其在案發前就有殺害或傷害的意圖，因此改論妨害公眾往來安全罪。

新北 毒品

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