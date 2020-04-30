沙鹿夫殺妻解剖相驗 受驚嚇的2幼童需心理輔導

李姓工程師昨天凌晨在住處涉嫌持刀殺死呂姓妻子，警方趕到時，李畏罪自殺獲救，檢察官今天上午率法醫解剖驗屍，發現死者遭利刃穿刺胸腹等處大量出血死亡，由於李男尚未脫離險境，檢察官將等他病情好轉再訊問，並將在場查扣的2支手機送數位鑑定，以釐清死因。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，李姓工程師殺妻時，他年僅5歲、2歲小孩在場，受到驚嚇，檢察官並聯繫犯罪被害人保護協會台中分會，適時提供犯罪被害人法律協助、補償及諮商輔導等資訊，並請心理師對小孩心理輔導，務求減少此一不幸事件對於家屬之創傷。

昨天凌晨，清水警分局明秀派出所接獲報案，指出沙鹿區有夫妻吵架，員警到場，透過門窗看見呂姓女子（30歲）倒在血泊中，她的丈夫李男（31歲）持刀作攻擊狀，警方即破窗進入屋內制止。

李男見警方到場，持刀往腹部自戕，警方立即噴以辣椒水後壓制，通知救護車到場將雙方送醫救治，被害人呂女送醫後不治，李男經醫生手術後，在加護病房由警戒護中。

檢察官今天上午率法醫解剖相驗，認定死者呂女是遭利刃穿刺胸腹等處大量出血致死，傷口與現場扣案刀械吻合。檢察官並指揮清水警分局員警將現場扣得的李男及死者呂女的手機送數位鑑識，併同其他扣案物證綜合研判，以釐清李男行兇動機。

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