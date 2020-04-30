台菲司法聯手成功出擊！雙龍集團吸金案主嫌將返台歸案

菲律賓雙龍國際集團老闆杜禹翰，在台設立大坵島開發公司、雙龍國際科技公司，佯稱已取得菲律賓水牛島市政府開發許可，邀民眾投資博弈事業，不法吸金2億907萬餘元。台中地檢署偵查時，杜凱玲潛逃至菲國，調查局與菲國移民局（BID）合作，於今日中午自馬尼拉將其追緝返台，解送中檢歸案。

判決指出，杜禹翰（中檢通緝中）為菲律賓雙龍國際集團實際負責人，陸續在台北市松山區設立大坵島國際開發公司、及在台北市中山區設立雙龍國際科技公司。

劉元芳（女，69歲）於2016 年4 月8日，參加雙龍集團在台推行的投資方案後，即擔任台北地區業務負責人及講師，綜理台北地區招攬投資業務。

許仁德（44歲）是杜禹翰的司機，且是杜凱玲（即杜禹翰胞妹，中檢通緝中) 的配偶，負責雙龍集團在台招攬投資收取投資款、發放紅利等業務。

自2016年4月起迄2016年11月間，對外宣稱集團旗下設有台灣大坵島國際開發等公司，以投資「詠澤泰RICH水牛島土地開發案」，並保證提供高額利息及推薦獎金名義，對眾多民眾不法吸金。

案經台中地檢署起訴，但杜禹翰、杜凱玲傳拘不到，發布通緝。台中地院去年12月依違反銀行法判處劉元芳3年8月、許仁德4年8月。

調查局指出，杜凱玲先於2016年10月26日出境赴大陸上海市，輾轉逃往菲律賓。調查局駐菲律賓法務祕書、移民署駐菲移民秘書及菲律賓移民局三方透過情資分享密切合作，成功掌握杜凱玲在菲動向，終於今年2月17日下午在菲國馬尼拉市逮捕杜女。