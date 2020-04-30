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錢櫃火警恐再添一死⋯29歲男未見好轉 家屬同意拔管

男子刺死鐵路警判無罪 基層員警大罵「大恐龍」

影／詐團與警對峙開槍又縱火 深夜急Call友人掩護

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
張姓犯嫌試圖引燃火警，想趁亂逃離。記者林敬家／翻攝
張姓犯嫌試圖引燃火警，想趁亂逃離。記者林敬家／翻攝

詐騙集團張姓嫌犯(32歲)昨天晚上在警方圍捕下躲進台中一家汽車旅館，對大批警力開槍，還試圖引燃火警要趁亂逃離，最後被濃煙嗆得棄械投降，張嫌與警方對峙畫面曝光，可見大批警力圍捕對嫌犯喊「趴下」，車庫還傳出槍響，隨後在汽車旅館建物外也出現火煙，情勢一度危機。

彰化縣警察局刑大副大隊長楊承璋表示，詐騙集團成員張姓嫌犯在中南部地區到處提領贓款，報請彰化地方檢察署檢察官林裕斌指揮偵辦，並由刑事警察大隊科技犯罪偵查隊負責追查相關嫌犯，警方昨天發現張嫌駕駛慣用的BMW自小客車，懸掛偽造號牌進入彰化縣轄區，科偵隊即出勤，並協請台中市政府警察局協助，沿途調閱監視器，發現車輛進入台中汽車旅館。

警方原本在汽車旅館外埋伏，但嫌犯發現有警察，深夜聯繫友人駕駛自小客車前來掩護，準備蒙混離開汽車旅館，警方發現有4輛車將開出車道，其中張嫌車輛跟在最後一輛，企圖藉由前方同夥掩護離開旅館，警方立即控制前方3輛車，張嫌卻突然倒車返回房間，大批警力跟進車庫準備圍捕，張嫌疑似在車庫對外射擊2發，警方不敢大意未再逼近，不斷要求棄械投降。

但張嫌開槍後的40分鐘左右，房間突然竄並火煙，警方立即通知旅館疏散房客，並通知消防局派員滅火，張男最後因受不了濃煙，棄械向警方投降。

警方在張嫌身上發現一把改造手槍，接應車輛當中的4人中，一名女子被調查發現吸食毒品，其餘有人是否涉案後續將擴大偵辦。

詐騙集團車手張姓犯嫌昨天被大批警力圍捕。記者林敬家／翻攝
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汽車旅館 警察 詐騙集團

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