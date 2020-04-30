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台中男殺妻再自殺 妻曾寫：我與兒子是你背後永遠的支柱
台中31歲李姓男子昨天與妻爭吵後，涉嫌持水果刀殺妻10多刀再自殺，妻死亡，李男目前仍在加護病房，檢警仍在釐清他殺妻原因，李男去年生日當天，妻子曾在臉書PO上多張全家人恩愛照片，還寫著「老公生日快樂，我與額子是你背後永遠的支柱」，更註明丈夫是「我的天」，可看出二人感情好，也很疼愛二名幼子。
李男昨天涉嫌殺妻後，鄰居和親友都無法置信，妻子去年在他生日當天，在自己臉書放上全家人出遊照片，註明「生日快樂，永遠的男朋友，我的天」；李男的臉書文字少，朋友誇他們的二名兒子可愛漂亮，濃眉大眼，朋友說「小朋友長得跟你們好像哦」，李男簡短回應「像媽媽居多」。
檢察官今天和法醫解剖遺體，查明李妻致命原因和身中幾刀，李男今天仍在加護病房觀察，無法說話。
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