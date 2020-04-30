中市摩鐵凌晨警與詐團對峙！歹徒朝警開槍又縱火後落網

彰化縣刑警大隊昨晚追捕詐騙集團成員張姓男子等人，會同台中市警方，昨天深夜在台中市西屯區經貿路的一家摩鐵，張嫌在摩鐵房間被圍捕，與員警對峙2小時；張嫌等人朝警開2槍，又在摩鐵內縱火，欲趁機逃逸，在警方重重圍捕下，張嫌等人在屋內被濃煙嗆得棄械投降，警方將3男2女帶回調查。

台中市消防局今天凌晨1時，接獲市刑警大隊簡姓員警報案表示，偵查案件過程中歹徒持槍反抗，歹徒當時入住該旅館 ，攻堅後有壓制數名歹徒，另有歹徒持槍反抗並縱火，急需協助搶救。

消防人員到場時，摩鐵內人員已疏散，建築物仍有明顯火光，且傳出槍聲。後續歹徒全數由員警壓制後，隨即佈署水線進入搶救。現場為地下1層、地上4層樓之建築物，1樓房間內起火燃燒，撲滅後進行排煙。

本案火警火勢侷限在一個房間，並未延燒到其它房間。水湳分隊蕭小隊長表示現場歹徒共有3男2女，火勢造成落地窗簾及浴室浴簾等雜物燒燬、燃燒面積1平方公尺，無安全疑慮後人車返隊待命。

詐團車手張嫌等人，在中部地區四處提領贓款，經彰化縣刑警大隊跟蹤尾隨，查出張嫌等人投宿在台中市西屯區一家摩鐵，即會同台中警方在摩鐵埋伏。

至昨天深夜11時，張嫌等人獲悉遭警方圍捕，與警展開對峙，員警子彈上膛、持盾牌，氣氛十分緊張，對峙兩小時後，至今天凌晨近1時，張嫌等人朝警射擊兩槍，又在摩鐵縱火，欲趁亂逃逸。