工程師殺妻後畏罪自殺 檢察官明解剖查死因

李姓工程師今天凌晨在中市沙鹿區住處，與妻子呂女發生嚴重口角，他涉嫌持刀刺殺呂女，經鄰居聽到呂女求救聲報警，員警迅速趕到，持辣椒水噴李嫌，李嫌持刀畏罪自殺，經警將李、呂送醫急救，呂女因傷勢嚴重不治，而李嫌經手術後，仍在加護病房，由警戒護中。檢察官廖育賢明天上午解剖死者呂女，以查明死因。

今天凌晨，清水警分局明秀派出所接獲報案，指出沙鹿區有夫妻吵架，員警到場，在透天厝社區內一戶 民宅，透過門窗看見呂姓女子（30歲）倒在血泊中，她的丈夫李男持刀作攻擊狀，警方即破窗進入屋內欲制止。

李男見警方到場，持刀往腹部自戕，警方立即噴以辣椒水後壓制，通知救護車到場將雙方送醫救治，呂女送醫後不治，李男經手術後，由警戒護中。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，李男是名工程師，他的妻子呂女在印刷廠工作，案發後兩人所生的年幼2子，由娘家親人照顧，犯罪被害人保護協會已主動介入協助。

林彥良說，檢察官廖育賢今天下午，已前往大甲火葬場相驗死者呂女，發現死者身體頭胸腹部等多處刀傷，警在現場查扣3把疑似凶刀，明天上午將率法醫解剖驗屍，以釐清死因。

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