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男迪化街遭痛毆警追2車 警方：車上沒槍帶回3男調查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
男疑被毆致死警追2車，大同警方：車上沒槍帶回3男調查。記者游明煌／翻攝
男疑被毆致死警追2車，大同警方：車上沒槍帶回3男調查。記者游明煌／翻攝

台北市迪化街一間民宅今天傳出一名20多歲男子疑遭圍毆致死案，大同警方上午循線追查，緊追分乘2車的9人，其中一輛車在石門撞車，車內6人送醫，另一車3名男子被帶到石門分駐所完成車禍筆錄後，警方在下午2點半帶回台北調查，警方並未上銬，表示案情尚待釐清。

警方搜查2車，一度傳出車上有違禁品，疑似類似槍枝的物品，但警方鑑識人員說明，2車上沒有查獲槍枝及其他違禁品，外傳並不正確。

台北市迪化街一間民宅今天凌晨據報一名20多歲男子身上有多處傷痕，送醫救治救宣告不治。警方懷疑是否遭虐圍毆致死，今天上午11點半在追捕共乘2車的嫌犯時，其中6人共乘的一輛銀色汽車失控撞車，車內6人輕傷送醫，警方都已戒護處理。

金山警分局表示，全案由大同分局處理，金山警方只受理車禍採證部分。大同分局偵查隊人員對案情表示，無法有任何說明，目前全案正在釐清，已帶回3男回台北了解查證。

男疑被毆致死警追2車，大同警方：車上沒槍帶回3男調查。記者游明煌／翻攝
男疑被毆致死警追2車，大同警方：車上沒槍帶回3男調查。記者游明煌／翻攝
男疑被毆致死警追2車，大同警方：車上沒槍帶回3男調查。記者游明煌／翻攝
男疑被毆致死警追2車，大同警方：車上沒槍帶回3男調查。記者游明煌／翻攝

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