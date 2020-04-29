3萬元就能買到改造槍傍身 中警查獲男持槍彈種大麻

台中市大雅區詹姓男子涉嫌持有槍械、毒品，遭台中市第六警分局掌握，23日配合全國同步掃黑專案行動，前往詹的住處查獲一把改造手槍、12發子彈，以及少量大麻種子、大麻活株，全案經警詢後，移送台中地檢署遭聲押獲准，據查，詹的改造手槍其實是知名土耳其Retay廠生產的「空包槍」，但因槍械結構完整，只要稍懂門道，就能改造成一把具有殺傷力的改造手槍，警政署也正視此一情形，希望從修法著手，「源頭斷根」。

據調查，詹姓男子（30歲）同時持有槍械、大麻等違禁品，分別遭台中市第六警分局、刑大偵二隊盯上，兩個偵辦單位分別向兩名台中地檢署檢察官報指揮，聲請監聽票時才發現「採線」，檢察官協調後，要求兩單位合力偵辦，專案小組完蒐證後，23日前往詹的住處查緝，順利查獲一把改造手槍、子彈12發、大麻種子、大麻活株等贓證物。

詹在警詢時承認持有大麻、槍械，辯稱槍械的來源是以3萬元向人購買，但未交代大麻來源，全案警詢後依毒品、槍砲罪嫌移送台中地檢署後，檢方聲押獲准，詹的改造手槍經警方送驗後，確認具有殺傷力。

據查，詹持有的改造手槍是土耳其Retay廠製造的空包槍（俗稱道具槍），但該道具槍是模仿巴西TAURUS廠的PT24型半自動手槍，有廠商將道具槍進口後，在市面上販售，民眾不難取得，不過該道具槍的槍械結構完整，只要稍懂門道、有相關工具的不肖人士，就能把該把道具槍改造成具有殺傷力的要命武器。

台中市警局表示，檢肅非法槍械是治安維護重點要項之一，同時槍砲彈藥刀械管制條例修法獲得行政院蘇院長大力支持 ，目前已立法院一讀通過，將從「源頭斷根」（納管操作槍） 及「加重刑罰」(改造槍枝與制式槍枝刑度一致)雙管齊下， 絕不容許歹徒鑽法律漏洞，市警為積極檢肅非法槍彈，展現對於「槍械零容忍」之立場與決心。