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影／大火燒出35萬包毒咖啡原料 警逮捕4人2主嫌收押

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義縣長翁章梁今天頒獎表揚，嘉義縣警局丶消防局有功人員。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁今天頒獎表揚，嘉義縣警局丶消防局有功人員。記者卜敏正／攝影

林姓毒嫌等人日前在嘉義縣義竹鄉某倉庫製作俗稱「喵喵」毒品，製毒烘乾過程引發大火丶燒出毒品工廠，警方當天循線查獲2名翁男，本月25日又策動主嫌林男2人到案，檢警訊後依製造販賣毒品，違反毒品危害防制條例移送嘉義地院，裁定2人羈押禁見。

嘉義地檢署日前指揮嘉義縣警局布袋分局、刑大，及刑事局南部打擊犯罪中心，破獲本月21日在義竹鄉資源回收廠火警發現的製毒工廠案。

消防員當天獲報到場救災，發現疑似毒品製毒工廠設施，立即通報警方到場，隨後並逮捕2名翁姓嫌犯，查扣第四級毒品2-溴-4甲基苯丙酮127公斤、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮4288公克與製毒相關化學原料4000公斤及製毒器具一批，後續追查發現，2名來自屏東年約30歲林姓男子涉嫌重大，日前南下策動2人出面投案。

「面對毒品零容忍！」嘉義縣長翁章梁，今天頒發獎牌及獎金給消防局，及嘉義縣警局有功人員，並強調嘉義縣是全國最早成立「毒品防制科」，對於毒品零容忍，也提醒所有在嘉義縣的潛藏犯罪者，警察公權力不容挑釁，絕對會快速打擊犯罪。

嘉義縣警方表示，林姓嫌犯等人本月15日，到嘉義縣義竹鄉租屋籌組製毒工廠，21日開始將四級毒品提煉為三級毒品，因為毒品製作過程必須烘乾，因此引發了火災被警方查獲，因此毒品成品尚未流出。

本案製作毒品可添加於毒品咖啡包內，初估約可製作35萬包毒咖啡包，作用類似搖頭丸，國外已有多起因施用而造成死亡之案例。

嫌犯製毒工廠內有各類製毒設備。記者卜敏正／攝影
嫌犯製毒工廠內有各類製毒設備。記者卜敏正／攝影
警方向翁章梁(中)說明，嫌犯製毒工廠內各類製毒設備。記者卜敏正／攝影
警方向翁章梁(中)說明，嫌犯製毒工廠內各類製毒設備。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁頒獎表揚，嘉義縣警局布袋分局偵查隊長陳坤宗。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁頒獎表揚，嘉義縣警局布袋分局偵查隊長陳坤宗。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁今天頒獎表揚，嘉義縣消防局有功人員。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁今天頒獎表揚，嘉義縣消防局有功人員。記者卜敏正／攝影

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