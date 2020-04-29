雲林男嫌鄰居太吵拿刀砍殺 卻遭奪刀反砍三刀送醫不治
雲林縣林內鄉九芎往烏麻雲72聯外道路，今天早上6點多發生一起凶殺案，54歲張姓男子欲持刀砍殺43歲蔡姓男子，結果遭蔡奪刀反砍，張男送醫傷重不治，現場留下血漬，詳細案情仍警方待調查中。
根據了解，張姓男子賣魚維生，與是砂石車司機的蔡男是同村落鄰居，兩人住家緊鄰，多年來因為覺得對方發出噪音影響作息，因此常互有摩擦、口角衝突，甚至互相檢舉、提告。
沒想到多年來的嫌隙，引起今早的凶殺案。蔡男今早欲前往麥寮上班，行經事發路段時，途中被張男攔阻，兩人因此起口角衝突，張拿出預藏的刈草刀，要砍殺蔡男，而蔡則趕緊衝到車裡拿出扳手抵抗，兩人拉扯中，蔡的背部先被劃傷1刀，接著蔡抵抗過程奪去張男的刀，並反砍3刀，造成張男胸腹大量出血。
路過民眾見狀趕緊通報村長與報警，警消人員到場將倒臥血泊中張男送醫，警方則到場將蔡男帶回偵訊，張送往台大醫院雲林分院救治，經搶救後仍不治，該案目前由斗六警分局偵辦中。
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