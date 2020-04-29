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影／酒醉掏槍亂射警速逮開槍男 還意外查獲地下錢莊

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區果菜市場28日清晨傳出槍響，廖姓男子瀝似酒後與人發生口角糾紛，竟持槍對空開了4槍後逃逸。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區果菜市場28日清晨傳出槍響，廖姓男子瀝似酒後與人發生口角糾紛，竟持槍對空開了4槍後逃逸。記者王長鼎／翻攝

新北市28日清晨傳出槍響，23歲廖姓男子與友人唱歌後前往板橋區果菜市場找朋友喝酒，酒酣耳熱發生口角糾紛，雙方先拿酒瓶及榴槤殼互砸，廖男心有未甘竟拿槍對空開了4槍後，與26歲廖姓友人分搭兩輛汽車逃逸。

警方以車追人，昨天下午4時持拘票在台北市先查獲涉嫌從事地下錢莊26歲廖姓男子和22歲薛姓男子在超商內，正與一名債務人清點借款，被警方當場查獲，

昨晚8時策動開槍的廖男帶槍投案，訊後將三人分別依槍砲、恐嚇及重利等罪嫌移送法辦。

板橋警方昨天清晨5時許獲報，板城路果菜市場內驚傳槍響，據了解，23歲廖姓男子昨天凌晨先與友人26歲廖姓男子等人在板橋一間連鎖KTV飲酒唱歌，凌晨3時許應果菜市場友人邀約到市場續攤喝酒，廖男與人發生口角，因酒醉直接拿出插在腰際的手槍市場頂棚連開4槍洩憤，同行友人見狀，連忙撿拾彈殼，眾人分乘兩輛汽車逃逸。

警方根據車號鎖定涉案男子，並向檢察官聲請拘票，昨天下午4時在北市一間超商內逮捕26歲廖姓男子和22歲薛姓男子，經查二人原來是經營地下錢莊，約好借貸的女子正在清點借款，白花花的鈔票就放在桌上，根本來不及收，廖姓男子子辯稱，當時也是跟著去現場，不知道朋友會開槍。

警方昨晚8時透過管道策動涉嫌開槍的23歲廖姓男子到案，交出一把模型槍及擊發過的彈殼3枚，據了解，他承認喝酒吵架，因為喝醉太茫才會把槍拿出來開，被槍聲驚醒後急忙撿拾彈殼離開，員警也將槍枝送往警局鑑識中心鑑驗，三人今天警詢後將分別被警方依槍砲、恐嚇及重利等罪嫌送辦。

新北市板橋區果菜市場28日清晨傳出槍響，廖姓男子瀝似酒後與人發生口角糾紛，竟持槍對空開了4槍後逃逸，警方還找來消防雲梯車協助採證。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區果菜市場28日清晨傳出槍響，廖姓男子瀝似酒後與人發生口角糾紛，竟持槍對空開了4槍後逃逸，警方還找來消防雲梯車協助採證。記者王長鼎／翻攝

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