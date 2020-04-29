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影／夫妻吵架夫持刀刺死妻再自殺1死1傷 2幼兒目擊驚哭

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿區今天發生命案，路面仍有血跡。記者游振昇/攝影
台中沙鹿區今天發生命案，路面仍有血跡。記者游振昇/攝影

台中市沙鹿區今天發生夫殺妻命案，31歲李姓男子與妻吵架，涉嫌拿水果刀猛刺妻10多刀，警方到場噴辣椒水制伏前，男子已持刀自殺，內臟外漏，2名年幼兒子目擊驚哭。

今天凌晨1點多，台中市警清水分局明秀派出所接獲民眾報案，有夫妻吵架，員警到場，在透天厝社區內一戶民宅，透過門窗看見30歲呂姓女子躺在地上，在旁其夫李姓男子持刀作攻擊狀，警方即破窗進入屋內，為制止男子行為，李男見警方到場，持刀往腹部自戕，警方以辣椒水制止後，並通知救護車到場將雙方送醫救治，呂女送醫後不治，李男仍在救醫中。

李男被送到童綜合醫院，今天凌晨1點43分到院時，昏迷，左頸、雙手掌、腹部皆有穿刺傷，腸子外露, 緊急送開刀房手術，目前送至加護病房，生命跡象仍不穩定。

據了解，李男從事電子業，妻是家庭主婦，二人有5歲和2歲兒子，看到父親拿刀刺殺母親，都驚嚇大哭，二名幼兒已被女子的娘家人帶走。

鄰居說，沒聽過這對夫妻吵架，今天凌晨聽到女子大聲喊叫，報警救人，看到女子被救護人員抬到道路時，她雙手垂下，路面都是血，沒有意識， 鄰居今早聊到此事，都說好可怕。

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台中市清水分局明秀派出所所長林駿騏。記者游振昇/攝影
台中市清水分局明秀派出所所長林駿騏。記者游振昇/攝影

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