三重地痞與四海幫眾結盟魚肉鄉民 警逮33人瓦解海旭堂

新北市三重區1家酒吧上個月屢遭黑道鬧事、勒索保護費，警方獲報展開調查蒐證，昨天由檢察官指揮偵辦，動員霹靂小組等強勢警力攻堅，一舉逮捕三重溪尾地區的地痞和四海幫海旭堂幫眾共33人，以組織犯罪等罪嫌移送法辦。

這家新開張不久的飛鏢酒吧從3月起，多次被黑幫份子闖入鬧事，霸佔營業廳集體抽菸、刻意用肢體碰撞去挑釁騷擾客人，甚至噴辣椒水或亮刀作勢要砍客人，明目張膽自稱黑道、欲收取每月3萬元保護費，店方不從，報警處理。

三重警分局調查發現這幫人以綽號「強哥」的33歲葉姓男子為首，長期以三重溪尾地區角頭自居，並開設土地開發公司為幌，私下與「四海幫海旭堂」聯手從事圍標工程、暴力討債或脅迫圍事收取保護費等不法勾當。

警方報請新北地檢署檢察官王涂芝指揮偵辦，積極監控蒐證之後，昨天動員76名優勢警力，分持14張拘票及搜索票在雙北市多點同步攻堅掃蕩，一舉逮捕葉姓男子為首的12名三重地痞無賴、以及四海幫海旭堂陳姓、吳姓「大哥」和旗下21名小弟，同時在堂口搜出大批刀械、棍棒、信號彈、毒品、本票、借據及放款帳冊等物證。