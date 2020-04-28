澎恰恰提告遭騙180萬 外傳遭暴力討債其實是詐欺作證

藝人澎恰恰日前疑似因借貸遭詐騙180萬保證金，本月17日他至刑事局提告，偵七大隊第二隊受理報案，追查帳戶、手機資料。另今夜外傳他遭黑幫暴力討債，由北市大同警分局偵辦，實際上警方以詐欺案通知作證，但他沒到警局製作筆錄。

北市大同分局對於此案，在15日以詐欺案件發出通知書，通知「證人」澎恰恰昨日下午到案說明。但，據悉他根本就沒踏進警局，稍早也澄清「沒有欠錢」。

刑事局稍早證實，澎恰恰確實到刑事局報案，因想要透過朋友借貸1000萬元，去年底誤聽信指示，匯款180萬元保證金至指定帳戶，但最後對方卻未依約給錢。警方不排除犯嫌從事地下錢莊，正依照澎恰恰提供的帳戶和手機電話號碼調查犯嫌身分。