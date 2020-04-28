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北市萬華KTV砍人案 10人到案有6名未成年

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
案發KTV「萬華之星」近半年類似案件頻傳。記者李隆揆／攝影
案發KTV「萬華之星」近半年類似案件頻傳。記者李隆揆／攝影

台北市萬華區一間KTV日前發生持刀傷人案，造成2名男子受傷送醫，涉案10餘名涉案者逃逸無蹤；警方循線追查至今已10人到案，皆供稱是因先前與傷者飲酒時發生糾紛，進而引發尋仇事件，

23歲楊姓男子及22歲胡姓男子與2名女性友人，4月22日凌晨3時許在和平西路三段上一間KTV包廂內歡唱時，突然遭闖入包廂的10餘名男子圍毆，還有人持刀揮砍，導致楊男左手、左腿受刀傷，胡男背部、右手受刀傷。救護人員到場後分別將兩人送醫救治，手術後無大礙。

警方調查，當時共有14人涉案，追查一周後，已將10人通知到案，其中6人未成年，另掌握3人身分，餘下1人身分尚未釐清；到案者供稱，當天是經友人號召到場，原因是先前與傷者飲酒時曾發生口角，當晚有人目擊傷者就在KTV包廂內，故糾眾「修理」2人。

受傷的楊、胡2人傷勢回穩後，則向警方供稱，因事發突然，過程一陣混亂，不知道發生什麼事，也不認識對方。因傷者事後向警方提起告訴，警詢後將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌函送台北地檢署偵辦。

據了解，案發KTV「萬華之星」近半年類似案件頻傳，今年1月4日，從店內消費後的6名男女因故起爭執，因不滿路旁一名18歲許姓男子疑似在看熱鬧，其中一名男子直接持刀刺傷許男右腿；2月15日清晨，店內兩間包廂共10人酒後起口角，雙方發生激烈肢體衝突，過程中還有人持無實彈的道具槍擊發。

「萬華之星」位於和平西路、梧州街口一處大樓地下室，雖周邊阿公店、小吃部林立，但主打大陸流行歌曲、「抖音」歌曲及低包廂費，且因萬華區有7座聯外橋樑連接雙北，仍吸引不少年輕族群上門；然而該店去年底開幕後，營業半年才案件頻傳，讓轄區警方頗為頭疼。

KTV 槍擊 手術

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