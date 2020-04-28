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黑道租南港公寓頂樓種大麻 養羅威納猛犬看門
竹聯幫分子王姓男子涉嫌在自家公寓種大麻，養大狗看門警戒，刑事局搜索逮捕他，查獲大麻5珠及乾燥成品220公克，估算市價30多萬元，依毒品罪嫌移送法辦，檢方令5萬元交保。
警方調查，王姓男子（37歲）是竹聯幫梅花堂成員，住台北市南港區公寓頂樓加蓋，以土耕種大麻，為免被查獲，將大麻混在其餘植物盆栽之中，還飼養大型犬羅威納看門。
王的種植技術成熟，白天將大麻放在陽台曬太陽，晚間移至室內以設備照明，使用成長帳、定時器、濕溫度計、噴水系統、二氧化碳產生器等，還有乾燥及捲菸設備，一應俱全。
警方今年初接獲檢舉，刑事局偵三大隊第一隊、台北市南港警分局蒐證，本月20日趁王準備出門時控制行動，要他綁好大狗，搜索起出大麻活珠、成品及栽種設備。
他稱在夜店喝酒時，外籍人士送他大麻種子，他因好奇嘗試種植，並未販賣；警方研判是推託之詞，追查種子來源及成品流向。
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