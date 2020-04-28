桶屍2嫌冷靜無道歉 泡鹽酸封水泥致留全屍成破案關鍵

高雄橋頭糖廠捷運站出口的「桶屍案」今天宣布偵破，凶嫌是曾為情侶檔的吳姓男子、熊姓女子，由於距離死者林婦遇害、掩埋已近6年，警方案發後蒐證長達25天才在昨天分別拘提到案，但2人都異常冷靜，吳也未表達任何歉意；警方還特別留意，吳的家中或身上沒放任何符咒，似乎過得一如往常。

吳姓男子、熊女供出，當時與林婦有盤讓店面糾紛，起紛爭有出手毆打，然後帶上廂型車，要她待後車箱，並未「押人」也沒有意圖要殺人，是怕林婦報警而想載遠一點再放走，不料沿途她突然傷重斷氣，臨時起意買塑膠桶等物品，繞到捷運站出口對面埋屍。因檢警相驗研判林婦恐遭勒脖子奪命，認為供詞避重就輕，檢方訊後今天已聲請羈押禁見。

由於林婦實際死亡時間恐是2014年12月間，屍體本月2日被挖出，檢警抽絲剝繭，調閱6年前警方曾為失蹤案去訪查熊女的資料，掌握熊女及前男友吳姓男子涉重嫌，蒐證25天昨天收網，分別到鳳山、左營區逮吳及熊女。

專案小組人員透露，警方到吳姓男子住處，他神情自然，警方為了搜索也留意家中是否有異常，沒看見任何符咒，帶回吳後，警還先不明講案由，直接曉以大義「2日發生、27日才來抓你，這期間很多單位調查追你很久，且經過這麼久，該還的還是要還！」此時吳才說「我會配合你們」，不過他完全沒表達對死者歉意。

據了解，由於死者林姓婦人的屍體疑似2014年12月間就被裝入塑膠桶後掩埋，但埋了近6年為何維持全屍？吳姓男子及熊女供出，為防止屍臭味傳出，才倒入鹽酸、以水泥封蓋；法醫解剖也確認屍體曾泡過「酸液」，研判就是因為酸液阻絕屍體與空氣接觸，加上又封蓋，反而使常理上會成白骨的屍體竟保留至今。