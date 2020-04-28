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婦人屍體已埋捷運站對面6年 桶屍案1男1女聲押

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
檢警查出林姓婦人的屍體恐埋入捷運站出口對面6年。圖／里長蘇道明提供
檢警查出林姓婦人的屍體恐埋入捷運站出口對面6年。圖／里長蘇道明提供

高雄橋頭糖廠捷運站對面空地本月2日驚爆「桶屍案」，檢警昨天帶回45歲吳姓男子、53歲熊姓女子偵辦，懷疑2人與死者林姓婦人有債務糾紛，2014年12月12日涉到林婦的卡拉OK痛毆她，發現人死亡後，隨即將屍體裝入大垃圾桶、倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入捷運站一號出口對面空地棄屍

橋頭地檢署檢察官今天訊後，依私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見吳及熊女。

檢警專案小組調查發現，已婚的林婦多年前有意將卡拉OK店盤讓給同樣在店內工作的吳姓男子，不料疑房東欲直接收回店面，使她收了盤讓金卻還不出，2014年12月12日，吳姓男子、熊姓女子在卡拉OK店與林婦發生衝突，2人一陣痛毆發現她死亡後，隨即駕車購買大垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將林婦屍體裝入大垃圾桶，倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入橋頭區橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地而棄屍。

林婦於2014年12月14日就被家人通報失蹤，直到本月2日，檢警接獲報案指橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地進行除草作業時，發現一個裝有屍體的橘色塑膠桶，經指紋鑑驗、DNA比對確定死者為林婦，且法醫複驗發現，屍體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象、四肢及身體等多處部位也有骨折或挫傷等傷勢，初步判定死亡時間可能在數月，甚至不排除數年以上。

專案小組於是從林婦失蹤的時間點調查，得知當時疑有店面盤讓糾紛，鎖定當時出入卡拉OK店的車牌，掌握吳姓男子，進一步追查，竟發現當年自林婦失蹤後，吳也再也沒到店內上班，行跡相當可疑，積極蒐證後，鎖定吳姓男子及熊女涉嫌重大，昨天下午收網逮人，2人面對警詢及偵訊，承認因衝突殺人。

橋頭糖廠捷運站一號出口本月2日發生桶屍案。圖／本報資料照
橋頭糖廠捷運站一號出口本月2日發生桶屍案。圖／本報資料照
林姓婦人屍體被裝入橘色大桶子。圖／警方提供
林姓婦人屍體被裝入橘色大桶子。圖／警方提供

屍體 捷運 棄屍

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