聽新聞
test
0:00 / 0:00
婦人屍體已埋捷運站對面6年 桶屍案1男1女聲押
高雄橋頭糖廠捷運站對面空地本月2日驚爆「桶屍案」，檢警昨天帶回45歲吳姓男子、53歲熊姓女子偵辦，懷疑2人與死者林姓婦人有債務糾紛，2014年12月12日涉到林婦的卡拉OK痛毆她，發現人死亡後，隨即將屍體裝入大垃圾桶、倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入捷運站一號出口對面空地棄屍。
橋頭地檢署檢察官今天訊後，依私行拘禁罪、傷害罪、殺人罪及毀壞、遺棄屍體罪等，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押禁見吳及熊女。
檢警專案小組調查發現，已婚的林婦多年前有意將卡拉OK店盤讓給同樣在店內工作的吳姓男子，不料疑房東欲直接收回店面，使她收了盤讓金卻還不出，2014年12月12日，吳姓男子、熊姓女子在卡拉OK店與林婦發生衝突，2人一陣痛毆發現她死亡後，隨即駕車購買大垃圾桶、鹽酸及水泥等物品，將林婦屍體裝入大垃圾桶，倒入鹽酸，並用水泥覆蓋，埋入橋頭區橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地而棄屍。
林婦於2014年12月14日就被家人通報失蹤，直到本月2日，檢警接獲報案指橋頭糖廠捷運站一號出口對面空地進行除草作業時，發現一個裝有屍體的橘色塑膠桶，經指紋鑑驗、DNA比對確定死者為林婦，且法醫複驗發現，屍體喉嚨甲狀軟骨有骨折現象、四肢及身體等多處部位也有骨折或挫傷等傷勢，初步判定死亡時間可能在數月，甚至不排除數年以上。
專案小組於是從林婦失蹤的時間點調查，得知當時疑有店面盤讓糾紛，鎖定當時出入卡拉OK店的車牌，掌握吳姓男子，進一步追查，竟發現當年自林婦失蹤後，吳也再也沒到店內上班，行跡相當可疑，積極蒐證後，鎖定吳姓男子及熊女涉嫌重大，昨天下午收網逮人，2人面對警詢及偵訊，承認因衝突殺人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言