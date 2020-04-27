影／青少年KTV唱歌爭風吃醋鬥毆PO網 警逮捕11人

嚴姓青少年昨晚與多名友人到KTV唱歌，發現余姓前女友與蘇姓青少年也在歡唱，嚴男邀數十名友人，到KTV中庭毆打蘇、楊等青少年，還錄影PO社群網站，警方今天調閱監視器，循線查獲嚴男及在場助勢等11名青少年，訊後依聚眾鬥毆罪嫌，及少年事件處理法，函送嘉義地檢署及嘉義地院少年法庭偵審。

警方調查，17歲嚴姓青少年昨晚7時許，偕同友人到嘉義市某KTV唱歌，發現17歲余姓前女友，與16歲蘇姓青少年等人一起唱歌、狀似親密，嚴男疑醋勁大發與蘇男等發生口角。

雙方口角過程，嚴男連絡友人到場助威，並與20歲黃姓青年、17歲黃、蘇等0多名青少年追打蘇、楊等人，給2人教訓後才離開，鬥毆過程並錄影PO網，被媒體轉載報導。