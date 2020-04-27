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中龍鋼鐵外包工人鐵條穿腹 疑查修未依規定

中央社 / 台中27日電

中龍鋼鐵公司外包商白姓工人今天在廠內查修設備時，疑因氣壓缸未解壓作業，突遭缸內軸心射出的鐵條刺穿腹部，緊急送醫開刀觀察，中市勞工局已要求停工並調查意外發生原因。

中龍公司今天表示，承攬的外包廠商白姓工人上午8時50分在進行設備查修作業時受傷，其他人員發現後立即將他送往梧棲童綜合醫院救治，目前已停工配合中市勞工局勞動檢查處調查中。

院方表示，32歲白姓男患者上午9時22分到院時意識清楚，有鐵條狀異物從下腹穿入、左臀穿出卡住，經開刀搶救移除鐵條後，目前送至加護病房觀察中。

台中市勞動檢查處長邱怡川表示，承攬中龍公司的下包商白姓工人，在煉鋼廠進行氣壓缸設備查修作業時，疑似未進行解壓作業，遭氣壓缸軸心刺傷腹部，目前已讓設備停工調查，若有違反職業安全衛生法，將處新台幣3萬元至30萬元罰鍰。

勞工局 患者 職災

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