女友劈腿 男子持槍恐嚇 反被搶下槍痛打一頓

彰化縣黃姓男子前年7月因女友同時與另一名A男交往，黃男持改造手槍到女友與A男同居住處理論，欲帶走女友，卻被A男和友人搶下手槍再痛打一頓，並報警處理，彰化地方法院依違反槍彈藥管制條例、恐嚇罪等將黃男判刑1年11個月。

黃男（51歲）前年7月因女友的事與A男在電話中發生爭執，即持裝有6顆子彈的改造手槍到女友與A男租屋處欲帶走女友，恐嚇女友快收拾行李，在一旁有A男和友人B男。

黃男見B男面無善意，拿出插在腰間的手槍指著B男說「少年仔，你臉色很難看」，A男和B男即合力搶下手槍，痛毆黃男頭部及身體等，造成黃男顱骨開放性骨折、額頭撕裂傷、肋骨骨折等，A男並自行將槍交給警方。

判決指出，黃男曾於92年間因懲治盜匪條例案獲假釋，但假釋後又再犯強盜案，106年再次假釋後又再犯案，法官認為黃男缺乏自制力，明知持有槍彈會嚴重危害社會治安，缺乏法治觀念，並不尊重他人生命，所以此次從重量刑，依非法持有槍砲罪判刑1年6個月，恐嚇罪判刑5個月。