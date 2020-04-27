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空氣槍射野狗 路人制止爆衝突

聯合報 / 記者林昭彰／新北報導
吳姓男子用空氣槍打野狗，引發一群年輕人不滿。 記者林昭彰／翻攝
吳姓男子用空氣槍打野狗，引發一群年輕人不滿。 記者林昭彰／翻攝

新北市五股區五十五歲吳姓男子，前晚在觀音山風景區拿空氣槍射野狗，旁邊一群年輕人看不下去而出面制止，雙方爆發激烈口角。警方獲報趕抵，吳說是怕野狗攻擊自衛，被依涉嫌違反動物保護法函送動保處，另雙方互告強制、毀損罪，全部函送法辦。

據了解，吳姓男子前晚九時許在觀音山遊客中心附近停車場拿空氣槍對野狗連續射擊，一群夜遊的年輕人目擊，用行車記錄器錄下。年輕人認為吳的射擊行為不像單純趕走流浪狗，而是追著狗連續開槍，看起來很明顯就有報復性虐待意圖，出面指責吳欺負小動物。

吳稱平常有到觀音山休閒運動的習慣，因為過去曾在山上被野狗追，擔心會被攻擊，所以隨身攜帶空氣槍自衛。

警方查扣吳姓男子用來攻擊野狗的空氣槍做殺傷力測試。 記者林昭彰／翻攝
警方查扣吳姓男子用來攻擊野狗的空氣槍做殺傷力測試。 記者林昭彰／翻攝

他辯稱，「牠若不來追我、咬我，幹嘛射牠！」被年輕人斥責，「牠有追你嗎？我們只看到你拿槍主動挑釁、追著牠連續射擊！」雙方爆發激烈爭執。

吳遭指責後，急著想離開，但年輕人表示已經報警，要求等警察到場處理，把吳團團圍住，擋住去路不讓離開；雙方越吵越凶，互相拿出手機錄影蒐證，吳還把手機貼到每個年輕人臉前很近的距離攝影，口裡跳針式不斷重複：「我要回家！他們不讓我回家。」

員警獲報到場將雙方帶回派出所，初步認定空氣槍沒殺傷力，吳的行為是否違反動保法，函請新北市政府動物保護防疫處裁定。

吳另控告廿六歲魯姓、卅二歲陳姓男子強制罪，盧、陳也反控空氣槍流彈打到車子提告毀損罪嫌，警方受理，一併送辦。

警察 行車記錄器 動保法 停車場 流浪狗

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