快訊

台北車站人流減四成五 廣告、停車場、餐飲業績跟著垮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

包裹已派發？誤認口罩預購系統 點釣魚簡訊遭盜刷

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷。圖／刑事局提供
詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷。圖／刑事局提供

詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷，還會植入惡意程式轉發該簡訊，刑事局統計上月發生約40件，不少人誤以為是口罩預購系統通知而受害。

台北市張姓男子本月收到手機簡訊，指「送貨失敗.詳情請點擊https://x-l.top」，點擊連結進入歹徒假造的宅配網站，輸入信用卡資料，遭盜刷6千元購買手遊虛擬寶物；台中市劉姓女子則收到「包裏已派發.請您及時查收.http://eqase.xyz」內容，被盜刷7萬元。

這類簡訊內容大同小異，如「預計送貨日期4/6（一），請確認地址」、「你所郵寄的包裏已退回（涉嫌違規操作）請確盡快認退貨地址」，逢政府推出eMask口罩預購系統，民眾產生誤會。

刑事局預防科說，eMask的領取通知簡訊不會夾帶連結，只有取貨序號，民眾收到不明簡訊勿點擊連結。

不小心點擊怎麼辦？警方說，聯繫信用卡公司查詢刷卡紀錄，辦理停卡避免盜刷，由於釣魚簡訊含惡意程式，會操作濫發簡訊，建議備份手機重要資料，重置系統或回復原廠設定。

詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷。圖／刑事局提供
詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷。圖／刑事局提供

盜刷 口罩 信用卡 詐騙

延伸閱讀

日本疫情現況如何？網親身揭「3大危機」：珍奶店賣口罩

假冒口罩預購簡訊 刑事局：附連結網址為詐騙

成人口罩教學折成兒童口罩 桃園另補助醫療院所2000元

不想排口罩只想排天九 桃園高齡天九賭場遭逮

相關新聞

包裹已派發？誤認口罩預購系統 點釣魚簡訊遭盜刷

詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷，還會植入惡意程式轉發該簡訊，刑事局統...

航經印尼海域沒掛國旗 屏東漁船被扣

屏東琉球籍漁船「勝騰群66號」22日晚疑因航經印尼海域沒有懸掛國旗，被印尼公務船查扣，漁業署及外交部已與印尼方面進行交涉...

居家檢疫在家吸笑氣 桃園男神智不輕遭強制送醫

桃園蘆竹一名居家檢疫中的王姓男子昨深夜失聯，衛生局會同警消到場，苦勸1個多小時對方不回應，今凌晨破門入內發現笑氣鋼瓶，且...

我琉球籍漁船「勝騰群66號」遭印尼公務船登船扣檢

我國琉球籍漁船「勝騰群66號」（CT3-2362)漁船本月22日開始無法聯繫，24日晚間獲知遭印尼公務船以非法捕魚為由，...

疑司機搶快左轉！公車與直行重機相撞 騎士送醫不治

台北市士林區承德、基河路口今晚發生死亡車禍，20歲林姓騎士直行穿越路口時，撞上左轉的公車，當場噴飛命危送醫，不治身亡。警...

陸配集團兩岸地下匯兌 替臉書玉石拍賣洗錢千萬

萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬...

海山警騙驗尿 毒蟲因蒐證違法逆轉無罪

有毒品前科的陳姓男子去年3月遇新北市警海山分局員警盤查，因身上搜出的電子磅秤有毒品反應，尿液也檢出有施用情形，被新北地院...

你違法囤積口罩！台中詐團假冒疾管局 騙大陸人數千萬

俞姓男子涉嫌組詐騙集團藏身台中市民宅，原以假投資騙大陸人，看準新冠肺炎疫情，改為假冒大陸疾管局，以涉及囤積口罩要求匯款監...

嫌犯拘留室跳牆撞破頭4天身亡 桃檢20年前舊事再掀討論

楊姓男子因毒品案遭判刑20年，假釋出監後又涉嫌持有制式手槍、販毒落網，20日在桃檢拘留室爬上隔離廁所的135公分矮牆，以...

熱門新聞

疑司機搶快左轉！公車與直行重機相撞 騎士送醫不治

「學弟你撐住，我先講」國道警壓制失控男學長漠視記過

國道新制路肩速限60公里 他開111公里吞5千元紅單

「我沒有接打砲」 傳播妹摩鐵陪酒聊天 慘遭印刷工硬上

影／被瞄一眼不爽2男互嗆 他持西瓜刀砍斷對方小指落網

口罩國家隊台南恒大火警及時撲滅 公司：不影響生產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。