包裹已派發？誤認口罩預購系統 點釣魚簡訊遭盜刷

詐騙集團傳送手機釣魚簡訊，以派送包裹名義，誘使民眾點擊連結輸入信用卡資料，藉此盜刷，還會植入惡意程式轉發該簡訊，刑事局統計上月發生約40件，不少人誤以為是口罩預購系統通知而受害。

台北市張姓男子本月收到手機簡訊，指「送貨失敗.詳情請點擊https://x-l.top」，點擊連結進入歹徒假造的宅配網站，輸入信用卡資料，遭盜刷6千元購買手遊虛擬寶物；台中市劉姓女子則收到「包裏已派發.請您及時查收.http://eqase.xyz」內容，被盜刷7萬元。

這類簡訊內容大同小異，如「預計送貨日期4/6（一），請確認地址」、「你所郵寄的包裏已退回（涉嫌違規操作）請確盡快認退貨地址」，逢政府推出eMask口罩預購系統，民眾產生誤會。

刑事局預防科說，eMask的領取通知簡訊不會夾帶連結，只有取貨序號，民眾收到不明簡訊勿點擊連結。