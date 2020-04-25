航經印尼海域沒掛國旗 屏東漁船被扣

屏東琉球籍漁船「勝騰群66號」22日晚疑因航經印尼海域沒有懸掛國旗，被印尼公務船查扣，漁業署及外交部已與印尼方面進行交涉。琉球區漁會今天表示，目前船上人員平安。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，「勝騰群66號」船上有65歲的船長林進福及9名菲律賓船員，22日晚上航經印尼經濟海域，被印尼公務船扣查，經漁業署透過外交部交涉，印尼漁業部表示，「勝騰群66號」因沒有懸掛國旗所以被查扣。

印尼官員向台灣駐印尼代表人員表示，會依新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）相關規定檢查「勝騰群66號」，並給予人船協助與照護，船上人員目前都平安。

蔡寶興表示，船長林進福的媳婦向琉球區漁會指出，林進褔好幾天前用衛星電話連絡告知船位回報器故障，請家人協助回報船位。因將前往菲律賓納卯港卸魚，航行中也請家人協助17日填報預報表陳報給東港漁發中心，預計24日到達納卯漁港，結果22日下午6時左右就發生失聯被扣情事。

蔡寶興說，由於船已通報24日要到菲律賓卸魚，目前漁業署和外交部正在協助釐清「勝騰群66號」航經印尼海域為何沒有懸掛國旗，是否與船位回報器故障有關。

蔡寶興表示，「勝騰群66號」船上已捕滿漁貨，有鮪魚、旗魚等共4947公斤。漁業署呼籲，台灣籍船隻在行經印尼經濟海域時要特別留心注意，有任何狀況要立即通報。