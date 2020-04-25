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居家檢疫在家吸笑氣 桃園男神智不輕遭強制送醫

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
警方將王男強制送醫。記者曾健祐／翻攝
警方將王男強制送醫。記者曾健祐／翻攝

桃園蘆竹一名居家檢疫中的王姓男子昨深夜失聯，衛生局會同警消到場，苦勸1個多小時對方不回應，今凌晨破門入內發現笑氣鋼瓶，且王精神不佳將他強制送醫集中檢疫；桃園市長鄭文燦今在防疫會議揭露此事，他說判斷王有吸食笑氣，感謝衛生、警消等局處保持警戒，將男子送醫隔離。

鄭文燦說，昨天蘆竹發現1名居家隔離民眾失聯，里幹事立刻通知衛生局、警察局及消防局，因為當事人反鎖在房間拒絕開門，雙方僵持許久後，因警消在屋內找到的笑氣鋼瓶，判斷是有吸食，所以決定破門，凌晨就強制送到桃園療養院就醫。

鄭文燦表示，居家隔離、居家檢疫必須用公共衛生標準衡量，但仍會有少數個案有不同狀況，「不一定每個人都乖乖的」，該有的警覺心不能鬆懈，他感謝包括衛生局、民政局、消防局、警察局及里幹事等人協助幫忙。

蘆竹分局指出，昨晚11點50獲報王男因居家檢疫規避查訪、拒絕開門，在警方戒護下由消防隊破門，將他強制送醫並集中隔離。

警方說，當時衛生局、區公所人員苦勸了1個多小時，但對方都不理會，最終衛生局才決定使用強制力，破門入內發現客廳擺有瓦斯鋼瓶，王男躺臥在床上精神狀況不佳，也無法清楚對談。

警方表示，因王男受集中隔離，是否吸食毒品、施打麻醉藥品以外之謎幻物等，會等其出院後健康無虞再做調查。

衛生局 居家檢疫 鄭文燦

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