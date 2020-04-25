聽新聞
test
0:00 / 0:00
我琉球籍漁船「勝騰群66號」遭印尼公務船登船扣檢
我國琉球籍漁船「勝騰群66號」（CT3-2362)漁船本月22日開始無法聯繫，24日晚間獲知遭印尼公務船以非法捕魚為由，扣至距這艘漁船最後船位西南方330浬的印尼畢棟港（Bitung），船上有一名台籍船長，以及9名印尼籍船員。
根據了解，勝騰群66號漁船本月13日船位回報器故障，因此無法自動回報船位，之後由船長向家人或電台人工回報位置，原定今天抵達菲律賓納卯港卸魚，但漁船從22日晚上19時開始，就無法成功聯繫。
農委會漁業署24日晚間接到國搜中心，以及我國駐印尼代表處通知，印尼近來為打擊非法捕撈漁船，而進行船上登檢，我國勝騰群66號漁船就是其中被登檢的一艘，被印尼公務船以非法捕魚為由，扣至印尼畢棟港接受檢查。
農委會漁業署漁業監控中心也向高雄、東港漁業通訊電台，以及琉球區漁會發出提醒，有我國籍漁船遭印尼或不明艦艇登檢，希望我國行經印尼經濟海域作業的船隻，需特別留意、注意安全。
琉球區漁會表示，勝騰群66號漁船林姓船主，今年65歲，平時作業經常需要漁會協助幫忙，是否真非法捕魚仍不確定，還需要由外交部了解釐清，若真違法恐會罰款，也會有牢獄之災，要等待外交單位了解詳情，才能決定後續處理方式；但至少人員平安，漁會已告知船長家屬需耐心等待。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言