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我琉球籍漁船「勝騰群66號」遭印尼公務船登船扣檢

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
我國琉球籍漁船「勝騰群66號」（CT3-2362)漁船，被印尼公務船以非法捕魚為由，扣至距這艘漁船最後船位西南方330浬的印尼畢棟港（Bitung）。
我國琉球籍漁船「勝騰群66號」（CT3-2362)漁船，被印尼公務船以非法捕魚為由，扣至距這艘漁船最後船位西南方330浬的印尼畢棟港（Bitung）。

我國琉球籍漁船「勝騰群66號」（CT3-2362)漁船本月22日開始無法聯繫，24日晚間獲知遭印尼公務船以非法捕魚為由，扣至距這艘漁船最後船位西南方330浬的印尼畢棟港（Bitung），船上有一名台籍船長，以及9名印尼籍船員。

根據了解，勝騰群66號漁船本月13日船位回報器故障，因此無法自動回報船位，之後由船長向家人或電台人工回報位置，原定今天抵達菲律賓納卯港卸魚，但漁船從22日晚上19時開始，就無法成功聯繫。

農委會漁業署24日晚間接到國搜中心，以及我國駐印尼代表處通知，印尼近來為打擊非法捕撈漁船，而進行船上登檢，我國勝騰群66號漁船就是其中被登檢的一艘，被印尼公務船以非法捕魚為由，扣至印尼畢棟港接受檢查。

農委會漁業署漁業監控中心也向高雄、東港漁業通訊電台，以及琉球區漁會發出提醒，有我國籍漁船遭印尼或不明艦艇登檢，希望我國行經印尼經濟海域作業的船隻，需特別留意、注意安全。

琉球區漁會表示，勝騰群66號漁船林姓船主，今年65歲，平時作業經常需要漁會協助幫忙，是否真非法捕魚仍不確定，還需要由外交部了解釐清，若真違法恐會罰款，也會有牢獄之災，要等待外交單位了解詳情，才能決定後續處理方式；但至少人員平安，漁會已告知船長家屬需耐心等待。

農委會漁業署今天也提醒漁民，有我國籍漁船遭印尼或不明艦艇登檢，希望我國行經印尼經濟海域作業的船隻，需特別留意、注意安全。圖／讀者提供
農委會漁業署今天也提醒漁民，有我國籍漁船遭印尼或不明艦艇登檢，希望我國行經印尼經濟海域作業的船隻，需特別留意、注意安全。圖／讀者提供

印尼 琉球 農委會

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