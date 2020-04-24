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陸配集團兩岸地下匯兌 替臉書玉石拍賣洗錢千萬
萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬等4人依銀行法罪嫌移送法辦，檢方令萬20萬元交保，其餘3萬交保。
警方調查，萬姓男子（36歲）住新北市，自稱經營玉石生意，透過桃園市盧姓男子（46歲）與其大陸籍劉姓妻子（33歲）、台北市岳姓陸配（41歲），向中小企業、陸配收取現金，聯繫在大陸同夥放款。
臉書某玉石拍賣社團是萬的客戶，提供大陸業者直播拍賣，在台買家匯款到指定帳戶後，社團負責人領出款項，轉交萬等人匯兌至大陸。
由於台幣與人民幣匯率始終維持1比4，民眾起疑去年初向刑事局檢舉，偵一大隊第二隊跟監鎖定這個匯兌集團，本月16日搜索3處犯嫌住處，拘提萬等4人。
萬等人坦認匯兌，但對經手金額避重就輕，稱僅抽佣獲利數萬元。警方查出，犯嫌具大陸背景，讓陸配客戶放心交錢，光是今年經手高達1000萬元，抽取百分之0.2至1的手續費。
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