快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸配集團兩岸地下匯兌 替臉書玉石拍賣洗錢千萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬等4人。記者李奕昕／攝影
萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬等4人。記者李奕昕／攝影

萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬等4人依銀行法罪嫌移送法辦，檢方令萬20萬元交保，其餘3萬交保。

警方調查，萬姓男子（36歲）住新北市，自稱經營玉石生意，透過桃園市盧姓男子（46歲）與其大陸籍劉姓妻子（33歲）、台北市岳姓陸配（41歲），向中小企業、陸配收取現金，聯繫在大陸同夥放款。

臉書某玉石拍賣社團是萬的客戶，提供大陸業者直播拍賣，在台買家匯款到指定帳戶後，社團負責人領出款項，轉交萬等人匯兌至大陸。

由於台幣與人民幣匯率始終維持1比4，民眾起疑去年初向刑事局檢舉，偵一大隊第二隊跟監鎖定這個匯兌集團，本月16日搜索3處犯嫌住處，拘提萬等4人。

萬等人坦認匯兌，但對經手金額避重就輕，稱僅抽佣獲利數萬元。警方查出，犯嫌具大陸背景，讓陸配客戶放心交錢，光是今年經手高達1000萬元，抽取百分之0.2至1的手續費。

萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬等4人。記者李奕昕／攝影
萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬等4人。記者李奕昕／攝影

陸配

延伸閱讀

你違法囤積口罩！台中詐團假冒疾管局 騙大陸人數千萬

疫情之下的愛情…大陸第一季度結婚登記279萬對 比去年同期減半

博弈地下匯兌案 蕭姓商人5000萬可交保…律師籌錢中

嘉義富商地下匯兌37億要沒收 營博弈網站涉洗錢今起訴

相關新聞

陸配集團兩岸地下匯兌 替臉書玉石拍賣洗錢千萬

萬姓男子涉嫌夥同大陸配偶協助玉石拍賣業者，將台灣買方款項地下匯兌給大陸賣方，刑事局估算1年多來經手約3000萬元，拘提萬...

海山警騙驗尿 毒蟲因蒐證違法逆轉無罪

有毒品前科的陳姓男子去年3月遇新北市警海山分局員警盤查，因身上搜出的電子磅秤有毒品反應，尿液也檢出有施用情形，被新北地院...

你違法囤積口罩！台中詐團假冒疾管局 騙大陸人數千萬

俞姓男子涉嫌組詐騙集團藏身台中市民宅，原以假投資騙大陸人，看準新冠肺炎疫情，改為假冒大陸疾管局，以涉及囤積口罩要求匯款監...

嫌犯拘留室跳牆撞破頭4天身亡 桃檢20年前舊事再掀討論

楊姓男子因毒品案遭判刑20年，假釋出監後又涉嫌持有制式手槍、販毒落網，20日在桃檢拘留室爬上隔離廁所的135公分矮牆，以...

男在信義區沿途連開6槍嗆聲 警火速逮人

昨晚一段影片在網路上流傳，一名男子在行駛車輛內朝車外沿途連開6槍，並對「阿男仔」嗆聲示威，因畫面顯示，現場疑似位於台北市信義區，引起台北市警方關注；警方昨晚9時許查明開槍男子身分，逮捕到案，發現男子開槍動機與今年1月發生竹聯幫一名陳姓大哥遭人押走，毆打成傷一案有關。

驚！北市水產商遭倒帳 改衝鋒槍、烏茲槍報仇幸被警破

李姓男子持有12支改造槍支包括衝鋒槍、烏茲槍及短槍，台北市警中山分局及保二刑大接獲檢舉，本月15日攻破他的改槍場所。李男...

警署發動全國肅槍 北市警查獲槍枝19把、子彈186枚

警政署於4月6日至17日規劃全國肅槍專案，期間台北市警方共查獲10案12人、改槍工廠4處，起獲制式長槍1把、改造手槍17...

網友留言恐嚇林榮基 警研判是移居新加坡中國人

香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，一名自稱是統促黨成員的網友在大陸委員會臉書留言恐嚇林榮基。刑事局今天表示，經查帳號註...

銅鑼灣書店長遭潑漆 陸委會被留言「這只是首次警告」

台灣銅鑼灣書店長林榮基遭潑漆後，自稱統促黨成員在陸委會臉書留言，要林小心一點，這只是首次警告，另揚言炸掉美國在台協會，刑...

不滿小舅被人揍 男持槍尋仇連開3槍釀1傷

44歲張姓男子日前因不滿其小舅子被人毆打，前天深夜持槍到台北市士林區尋仇，導致34歲張姓男子左後腰際中彈；警方事後循線將...

畫面曝光！女子持菜刀 北捷三民高中站內揮舞咆哮

31歲女子昨晚情緒不穩在台北捷運中和新蘆線的三民高中站內，突然從包內抽出一把菜刀，隨即在站內揮舞，甚至不斷對路過的捷運旅...

男在國父紀念館外囂張開6槍嗆「吼哩系！」 警火速逮人

昨晚一段影片在網路上流傳，一名男子在行駛車輛內朝車外沿途連開6槍，並對「阿男仔」嗆聲示威，因畫面顯示，現場疑似位於台北市...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

「引爆只是早晚問題」 高市府負氣爆過失全責理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。