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海山警騙驗尿 毒蟲因蒐證違法逆轉無罪

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
陳男上訴指稱「警察是用詐欺方式騙我採尿」，經新北地院合議庭審理後，逆轉獲無罪（示意圖）。本報資料照片
陳男上訴指稱「警察是用詐欺方式騙我採尿」，經新北地院合議庭審理後，逆轉獲無罪（示意圖）。本報資料照片

毒品前科的陳姓男子去年3月遇新北市警海山分局員警盤查，因身上搜出的電子磅秤有毒品反應，尿液也檢出有施用情形，被新北地院簡易庭依施用毒品罪判刑4月，但他不服，上訴指稱員警「騙尿」，他從未同意驗尿，經二審合議庭調查後，逆轉獲判無罪。全案仍可上訴。

據調查，承辦陳男毒品案的是海山分局張姓警員，該員去年5月曾在盤查形跡可疑車輛時遭毒品通緝犯持刀劃傷及開車衝撞，幸好僅受輕傷，開槍後，也與同事順利將人制伏；新北市長侯友宜在臉書公開表揚張員等人英勇行為後，局長陳檡文也到派出所探視，另有民間團體頒發3萬6千元獎金，但他處理陳男毒品案時，疑有違法採證情事。

陳男上訴表示，當初是因為警方說電子磅秤有毒品成分，一定要尿才能離開，警方是驗完才要他簽採尿同意書，「警察是用詐欺方式騙我採尿」。

合議庭調查，陳男雖然配合警方要求尿尿，但他始終拒絕在採尿同意書上簽名，難認驗尿一事是出自其真摯同意。

此外，警方雖然在電子磅秤驗到毒品反應，但蒐證密錄器顯示，電子磅秤是員警未徵得陳男同意的情況下，自行伸手從陳男外套口袋內取出，屬違法搜索取得的證據。更何況，陳男並非拘提或逮捕的對象，警方當時也未以現行犯將他逮捕，自然沒有違反其意願，將其尿液送驗的餘地。

合議庭認為，採驗尿液屬干預人民身體自主權和隱私權的強制處分，會侵害人民重要的基本權，且侵害情節非輕。而施用毒品後，數日內仍能從尿液和毛髮檢出毒品成分，警方如果要對陳男採尿，可依法通知陳男到案，或報請檢察官許可，並無保全證據的急迫性。

合議庭考量本案犯罪所生危險與警方所維護的公共利益，未明顯優於陳男的身體自主權和隱私權，加上證據取得違法，諭知無罪。

毒品 隱私權

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