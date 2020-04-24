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你違法囤積口罩！台中詐團假冒疾管局 騙大陸人數千萬
俞姓男子涉嫌組詐騙集團藏身台中市民宅，原以假投資騙大陸人，看準新冠肺炎疫情，改為假冒大陸疾管局，以涉及囤積口罩要求匯款監管，刑事局搜索查獲俞等9人，初估半年來得手數千萬元。
警方調查，俞姓男子（36歲）去年10月起在台中市南屯區某住宅大樓設機房，安排詐團成員住西區一棟透天厝，進機房上班時，透過微信、QQ結識大陸人，使用帥哥、美女照噓寒問暖，待對方有戀愛錯覺，說服投資博弈或綠能產業，收錢斷絕聯繫。
疫情爆發後，詐團改為假冒大陸疾管局致電大陸人，稱攔截海運貨櫃輸入大量口罩，貨物登記在被害人名下，涉違法囤積，再以公安名義指示匯款，以利資金清查。
一名陸籍女子投資被騙約1百萬元，去年底來台報案。刑事局偵二大隊第二隊追查，本月15日攻堅搜索機房及透天厝，拘提、逮捕俞等7名男子、2名女子，犯嫌坦承行騙，被依詐欺、組織犯罪罪嫌移送法辦，檢方令交保或請回。
據調查，15名大陸人投資被騙1000萬元，假冒疾管局騙得贓款待清查，警方搜出電腦設備、隔音板、教戰手則，一併查扣犯嫌的名牌包及手表。
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