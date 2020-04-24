製毒工廠學徒自立門戶 下場跟師傅一樣被抓

30歲詹姓男子曾在製毒工廠擔任學徒，師傅被抓後，他在雲林縣虎尾鎮另起爐灶煉毒，雲林縣警察局昨天持搜索票破獲製毒工廠，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

雲林縣警察局指出，詹姓男子為雲林和台南地檢署發布的槍砲、毒品通緝犯，利用防疫期間，民眾較少外出交流的機會，在雲林縣虎尾鎮承租倉庫製毒，平日深居簡出，避免引起鄰居注意。

雲林縣警察局刑警大隊偵三隊長張政弘表示，沒有化工背景的詹男107年為製毒工廠的學徒，師傅被抓入獄，未到案服刑的詹男另起爐灶煉毒謀生。

警方昨天從製毒工廠起出一批製毒工具和化學原料，粗估可製造0.5到1公斤的愷他命。詹男稱今年1月開始製毒，但並未販售到市場，警方對於其說法抱持懷疑態度，全案擴大追查。

雲林縣警察局今天也召開記者會，雲林縣長張麗善到場了解並頒發破案獎金，激勵士氣。對於斗六市日前發生街頭鬥毆事件，張麗善表示，嫌犯目無法紀，公然挑戰公權力，警方將23名嫌犯查緝到案，未來如果再發生類似街頭暴力，轄區分局長將記過處分，若情節嚴重將要求撤除職務。