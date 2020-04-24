嫌犯拘留室跳牆撞破頭4天身亡 桃檢20年前舊事再掀討論

楊姓男子因毒品案遭判刑20年，假釋出監後又涉嫌持有制式手槍、販毒落網，20日在桃檢拘留室爬上隔離廁所的135公分矮牆，以頭部朝下姿勢跳下撞破頭重傷，送醫搶救4天今仍不治，檢方已獲報相驗；而桃檢約20年前在舊辦公室也曾有嫌犯在拘留室自縊，這次發生意外資深同仁議論紛紛。

桃園地檢指出，楊男（43歲）因販毒遭判20年定讞，入監執行後於2016年7月15日假釋，交付保護管束至2022年8月31日止，但涉嫌持有制式手槍、販毒，緝毒組檢察官指揮航警局將楊拘提到案，20日複訊後向法院聲押。

未料當晚10點多，楊在拘留室等待赴法院開羈押庭時，站在水泥製椅子上，背後倚靠隔離廁所的135公分矮牆，雙手搭在牆上持續幾分鐘，再一蹬爬上牆，毫不猶豫用前翻姿勢往下跳，發出「碰！」一聲巨響，同在拘留室的另名嫌犯嚇了一大跳，驚見楊頭冒血狂敲鐵門通知法警。

消防到場時楊就已經失去呼吸心跳，送醫搶救雖恢復生命跡象，但傷勢嚴重今清晨仍宣告不治，檢方第一時間指派主任檢察官先做內部行政調查，調閱監視器、簿冊等並通知家屬，初步釐清法警無疏失，目前也由外勤檢查官完成相驗程序。

此案雖為桃檢搬至新大樓後，首次有犯嫌在拘留室重傷身亡，但有資深同仁回憶，將近20年前桃檢仍在舊辦公室時，就曾發生過嫌疑人在拘留室自縊，由於年代久遠，大多數人未曾經歷或是已無印象。

據了解，當時1名男子因持毒被逮，檢方複訊後由法警帶回拘留室等待，才剛離開要去帶另名嫌犯時，一轉身就發現男子已經失去呼吸心跳，當時同拘留室內還有另名被告，第一時間也沒察覺，結果回頭驚覺男子氣絕身亡，嚇到不敢靠近。

正巧當時拘留室在施工，周遭監視器也因線路重拉沒有訊號，而且工地雜亂未注意，才會讓男子順手取得工具，種種巧合下發生不幸事件。時隔多年發生類似情況，除桃檢內部引起討論，也有資深法警認為，被聲請羈押的嫌疑人難免情緒波動大，同仁得多加留意避免憾事再度上演。

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