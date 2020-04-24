快訊

北投3座鐵皮屋工廠全面燃燒 消防拚命撲滅警方現場戒備

磐石艦疫情民心慌慌 陳時中：事發六天未見第二層傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌犯拘留室跳牆撞破頭4天身亡 桃檢20年前舊事再掀討論

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
楊男在拘留室爬上135公分矮牆，已頭部朝下姿勢往下跳，受重傷搶救4天仍不治。圖／報系資料照
楊男在拘留室爬上135公分矮牆，已頭部朝下姿勢往下跳，受重傷搶救4天仍不治。圖／報系資料照

楊姓男子因毒品案遭判刑20年，假釋出監後又涉嫌持有制式手槍、販毒落網，20日在桃檢拘留室爬上隔離廁所的135公分矮牆，以頭部朝下姿勢跳下撞破頭重傷，送醫搶救4天今仍不治，檢方已獲報相驗；而桃檢約20年前在舊辦公室也曾有嫌犯在拘留室自縊，這次發生意外資深同仁議論紛紛。

桃園地檢指出，楊男（43歲）因販毒遭判20年定讞，入監執行後於2016年7月15日假釋，交付保護管束至2022年8月31日止，但涉嫌持有制式手槍、販毒，緝毒組檢察官指揮航警局將楊拘提到案，20日複訊後向法院聲押。

未料當晚10點多，楊在拘留室等待赴法院開羈押庭時，站在水泥製椅子上，背後倚靠隔離廁所的135公分矮牆，雙手搭在牆上持續幾分鐘，再一蹬爬上牆，毫不猶豫用前翻姿勢往下跳，發出「碰！」一聲巨響，同在拘留室的另名嫌犯嚇了一大跳，驚見楊頭冒血狂敲鐵門通知法警。

消防到場時楊就已經失去呼吸心跳，送醫搶救雖恢復生命跡象，但傷勢嚴重今清晨仍宣告不治，檢方第一時間指派主任檢察官先做內部行政調查，調閱監視器、簿冊等並通知家屬，初步釐清法警無疏失，目前也由外勤檢查官完成相驗程序。

此案雖為桃檢搬至新大樓後，首次有犯嫌在拘留室重傷身亡，但有資深同仁回憶，將近20年前桃檢仍在舊辦公室時，就曾發生過嫌疑人在拘留室自縊，由於年代久遠，大多數人未曾經歷或是已無印象。

據了解，當時1名男子因持毒被逮，檢方複訊後由法警帶回拘留室等待，才剛離開要去帶另名嫌犯時，一轉身就發現男子已經失去呼吸心跳，當時同拘留室內還有另名被告，第一時間也沒察覺，結果回頭驚覺男子氣絕身亡，嚇到不敢靠近。

正巧當時拘留室在施工，周遭監視器也因線路重拉沒有訊號，而且工地雜亂未注意，才會讓男子順手取得工具，種種巧合下發生不幸事件。時隔多年發生類似情況，除桃檢內部引起討論，也有資深法警認為，被聲請羈押的嫌疑人難免情緒波動大，同仁得多加留意避免憾事再度上演。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

販毒 假釋

延伸閱讀

毒販假釋再犯遭聲押 拘留室突爬牆跳下撞破頭命危

旅美夫婦發病回台確診起爭議 桃檢防疫小組啟動偵查

警追酒駕誤擊女乘客 桃檢首出動X光車勘驗槍擊死因

檢察官赴日旅遊話題發酵 桃檢：目前沒收到停分案上簽

相關新聞

你違法囤積口罩！台中詐團假冒疾管局 騙大陸人數千萬

俞姓男子涉嫌組詐騙集團藏身台中市民宅，原以假投資騙大陸人，看準新冠肺炎疫情，改為假冒大陸疾管局，以涉及囤積口罩要求匯款監...

製毒工廠學徒自立門戶 下場跟師傅一樣被抓

30歲詹姓男子曾在製毒工廠擔任學徒，師傅被抓後，他在雲林縣虎尾鎮另起爐灶煉毒，雲林縣警察局昨天持搜索票破獲製毒工廠，全案...

嫌犯拘留室跳牆撞破頭4天身亡 桃檢20年前舊事再掀討論

楊姓男子因毒品案遭判刑20年，假釋出監後又涉嫌持有制式手槍、販毒落網，20日在桃檢拘留室爬上隔離廁所的135公分矮牆，以...

男在信義區沿途連開6槍嗆聲 警火速逮人

昨晚一段影片在網路上流傳，一名男子在行駛車輛內朝車外沿途連開6槍，並對「阿男仔」嗆聲示威，因畫面顯示，現場疑似位於台北市信義區，引起台北市警方關注；警方昨晚9時許查明開槍男子身分，逮捕到案，發現男子開槍動機與今年1月發生竹聯幫一名陳姓大哥遭人押走，毆打成傷一案有關。

驚！北市水產商遭倒帳 改衝鋒槍、烏茲槍報仇幸被警破

李姓男子持有12支改造槍支包括衝鋒槍、烏茲槍及短槍，台北市警中山分局及保二刑大接獲檢舉，本月15日攻破他的改槍場所。李男...

警署發動全國肅槍 北市警查獲槍枝19把、子彈186枚

警政署於4月6日至17日規劃全國肅槍專案，期間台北市警方共查獲10案12人、改槍工廠4處，起獲制式長槍1把、改造手槍17...

網友留言恐嚇林榮基 警研判是移居新加坡中國人

香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，一名自稱是統促黨成員的網友在大陸委員會臉書留言恐嚇林榮基。刑事局今天表示，經查帳號註...

銅鑼灣書店長遭潑漆 陸委會被留言「這只是首次警告」

台灣銅鑼灣書店長林榮基遭潑漆後，自稱統促黨成員在陸委會臉書留言，要林小心一點，這只是首次警告，另揚言炸掉美國在台協會，刑...

不滿小舅被人揍 男持槍尋仇連開3槍釀1傷

44歲張姓男子日前因不滿其小舅子被人毆打，前天深夜持槍到台北市士林區尋仇，導致34歲張姓男子左後腰際中彈；警方事後循線將...

畫面曝光！女子持菜刀 北捷三民高中站內揮舞咆哮

31歲女子昨晚情緒不穩在台北捷運中和新蘆線的三民高中站內，突然從包內抽出一把菜刀，隨即在站內揮舞，甚至不斷對路過的捷運旅...

男在國父紀念館外囂張開6槍嗆「吼哩系！」 警火速逮人

昨晚一段影片在網路上流傳，一名男子在行駛車輛內朝車外沿途連開6槍，並對「阿男仔」嗆聲示威，因畫面顯示，現場疑似位於台北市...

北捷蘆洲線三民高中站 揮菜刀女子先送醫

台北捷運蘆洲線三民高中站，23日晚上9時許驚傳1名女子在進出口閘門附近揮舞菜刀，往來乘客見狀紛紛閃避，轄區新北市蘆洲警分...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

影／「你給我下車」假警察攔車稱不配合要開槍 駕駛嚇破膽

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。