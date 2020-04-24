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驚！北市水產商遭倒帳 改衝鋒槍、烏茲槍報仇幸被警破

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
警方破獲李男在中和承租作為改槍場所的冷凍庫，查獲衝鋒槍、烏茲槍及短槍等改造槍支。記者蔡翼謙／翻攝
警方破獲李男在中和承租作為改槍場所的冷凍庫，查獲衝鋒槍、烏茲槍及短槍等改造槍支。記者蔡翼謙／翻攝

李姓男子持有12支改造槍支包括衝鋒槍、烏茲槍及短槍，台北市警中山分局及保二刑大接獲檢舉，本月15日攻破他的改槍場所。李男稱多次遭債主痛毆，才改槍防身並試圖報仇。警方嘆「好險沒發生憾事」，也驚訝他火力強大，詢後依槍砲罪嫌送辦，檢察官聲押禁見獲准。

警方調查，李男（50歲）是水產批發商，他在新北市中和區連城路附近，承租冷凍庫以及辦公室，將二樓辦公室作為改槍場所。警方現場發現4支長槍、8支短槍及123發子彈，還有1本筆記本，裡面寫滿李男鑽研的槍管、膛線改造方式，以及他的改槍心得。

警方說，12支槍支分別為是4支M4衝鋒槍、1支烏茲槍、1支散彈槍及6支短槍；123發子彈是9釐米及散彈槍子彈。警方驚訝他擁有如此強大的火力，動機絕不單純。

李男供稱，多年前經營水產批發遭人倒帳，害他遭債主多次毆打，為防身，3年前到模型店買槍，從網路學習改槍步驟，自行鑽研；李男還說，「如果這些債主被我遇到，見到一個轟一個」。

至於槍支是否曾使用；李男否認。

警方指出，李男承租的冷凍庫在中和的工業區，該處聚集百家科技公司，傍晚後較無人潮，李男才在入夜後非法改造槍支。

檢察官 槍枝

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