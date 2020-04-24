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警署發動全國肅槍 北市警查獲槍枝19把、子彈186枚

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
中山分局警方起獲改造M4突擊步槍2把、改造烏茲衝鋒槍、霰彈槍各1把，改造手槍7把、土製手榴彈3顆、各式子彈128枚、改槍工具及零組件一批。記者李隆揆／翻攝
中山分局警方起獲改造M4突擊步槍2把、改造烏茲衝鋒槍、霰彈槍各1把，改造手槍7把、土製手榴彈3顆、各式子彈128枚、改槍工具及零組件一批。記者李隆揆／翻攝

警政署於4月6日至17日規劃全國肅槍專案，期間台北市警方共查獲10案12人、改槍工廠4處，起獲制式長槍1把、改造手槍17把、模擬槍1把、子彈186枚、改造機具一批；北市警強調，警方在執行防疫工作同時，也能展現打擊不法的決心。

中山分局警方日前接獲舉報，45歲李姓男子有改槍販賣情事，經跟監蒐證多日，4月15日見時機成熟，前往李男位於新北市中和區的住處、倉庫內執行搜索，當場起獲改造M4突擊步槍2把、改造烏茲衝鋒槍、霰彈槍各1把，改造手槍7把、土製手榴彈3顆、各式子彈128枚、改槍工具及零組件一批，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

北投分局警方先前獲報一名36歲郭姓男子涉及毒品案，4月16日前往郭男自家鐵工廠執行搜索時，除查獲毒品安非他命9.67公克及吸食器外，也眼尖發現郭男身上一本筆記，寫有關於改槍的字句，遂當場擴大搜索。警方在現場起獲改造槍枝半成品4枝、各式改槍工具及零組件一批，讓郭男啞口無言、坦承改槍，警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將郭男移送士林地檢署偵辦。

南港分局警方1月偵辦數起毒品案時，向上溯源後發現新北市一對湯姓兄弟涉嫌販賣毒品安非他命，並在住處改造槍枝。警方經數月蒐證，4月9日到新北市三重區執行搜索，當場查獲35歲湯男及其30歲胞弟非法持有槍械，並起獲改造手槍5枝、改造霰彈槍1枝、子彈34顆、子彈半成品1批、改造工具及零組件1批，另於湯男自用小客車引擎蓋下查獲安非他命1公斤，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀槍管制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

內湖分局警方今年初查獲民眾非法持有槍枝案件，擴大偵辦後發現有網路社群團體吸引喜愛槍枝的網友，聚集交流改槍心得，其中有一名35歲陳姓男子涉嫌改槍；警方4月10日前往陳男位於新北市三重區住處搜索，當場起獲改造手槍3把、子彈29枚，改槍機具一批及安非他命吸食器等證物，詢後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀槍管制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

北市警表示，近5年台北市查獲槍枝中，有近8成為改造槍枝，因改造槍枝與制式槍枝刑責差異大，改槍犯罪持續增加。北市警發現此情後向市府、行政院提出數據報告，推動槍砲彈藥刀械管制條例修正草案，並於4月15日已由立法院內政委員會初審通過，將非制式槍枝刑責提高。警方強調，改造槍枝是危害治安的社會毒瘤，有心人士勿心存僥倖、試圖挑戰公權力，警方絕對會強力打擊不法，以淨化社會治安。

北投分局警方查獲毒品安非他命9.67公克及吸食器外，起獲改造槍枝半成品4枝、各式改槍工具及零組件一批。記者李隆揆／翻攝
北投分局警方查獲毒品安非他命9.67公克及吸食器外，起獲改造槍枝半成品4枝、各式改槍工具及零組件一批。記者李隆揆／翻攝
警政署於4月6日至17日規劃全國肅槍專案，期間台北市警方共查獲制式長槍1把、改造手槍17把、模擬槍1把、子彈186枚、改造機具一批。記者李隆揆／攝影
警政署於4月6日至17日規劃全國肅槍專案，期間台北市警方共查獲制式長槍1把、改造手槍17把、模擬槍1把、子彈186枚、改造機具一批。記者李隆揆／攝影
內湖分局警方起獲改造手槍3把、子彈29枚，改槍機具一批及安非他命吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
內湖分局警方起獲改造手槍3把、子彈29枚，改槍機具一批及安非他命吸食器等證物。記者李隆揆／翻攝
南港分局警方查獲35歲湯男及其30歲胞弟非法持有槍械，起獲改造手槍5枝、改造霰彈槍1枝、子彈34顆、子彈半成品1批、改造工具及零組件1批，及安非他命1公斤。記者李隆揆／翻攝
南港分局警方查獲35歲湯男及其30歲胞弟非法持有槍械，起獲改造手槍5枝、改造霰彈槍1枝、子彈34顆、子彈半成品1批、改造工具及零組件1批，及安非他命1公斤。記者李隆揆／翻攝

槍枝 毒品

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