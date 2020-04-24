聽新聞
test
0:00 / 0:00
銅鑼灣書店長遭潑漆 陸委會被留言「這只是首次警告」
台灣銅鑼灣書店長林榮基遭潑漆後，自稱統促黨成員在陸委會臉書留言，要林小心一點，這只是首次警告，另揚言炸掉美國在台協會，刑事局追查這個臉書帳號，研判境外人士所為。
臉書暱稱「Jonathan Gao」帳號自稱統促黨成員，昨天在陸委會臉書留言，表示「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告，我們在台北的弟兄多，搞死你分分鐘的事」，又在美國在台協會臉書留言，稱「炸掉美國在台協會」。
刑事局偵四大隊調閱該帳號IP在新加坡，比對大頭照未果，發現綁定的手機電話是新加坡區碼，另註冊LINE及微信，其中LINE暱稱帳號「Gao Zheyuan」，為大陸慣用的英文拼法，將透過駐新加坡聯絡官請新國協查，依恐嚇罪嫌偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言