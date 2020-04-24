銅鑼灣書店長遭潑漆 陸委會被留言「這只是首次警告」

台灣銅鑼灣書店長林榮基遭潑漆後，自稱統促黨成員在陸委會臉書留言，要林小心一點，這只是首次警告，另揚言炸掉美國在台協會，刑事局追查這個臉書帳號，研判境外人士所為。

臉書暱稱「Jonathan Gao」帳號自稱統促黨成員，昨天在陸委會臉書留言，表示「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告，我們在台北的弟兄多，搞死你分分鐘的事」，又在美國在台協會臉書留言，稱「炸掉美國在台協會」。