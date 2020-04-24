網友留言恐嚇林榮基 警研判是移居新加坡中國人

香港銅鑼灣書店前店長林榮基遭潑漆案，一名自稱是統促黨成員的網友在大陸委員會臉書留言恐嚇林榮基。刑事局今天表示，經查帳號註冊為新加坡手機號碼，是移居新加坡的中國人。

林榮基日前先是遭人搶註店名又被人潑漆，警方逮捕涉案3名犯嫌並送辦，檢方懷疑3人有共犯，向法院聲押禁見，台北地方法院昨天裁定3嫌交保。北檢不服裁定，將提抗告。

此外，有一名自稱是中華統一促進黨成員的網友在陸委會臉書（Facebook）留言提及要對林榮基不利。

警政署刑事局今天發布新聞稿指出，經查，留言網友名稱為「Jonathan Gao」，比對資料發現，臉書大頭貼不在台灣，帳號註冊為新加坡手機號碼，也有LINE及微信軟體帳號，因英文拼法疑為中國常用拼音，研判帳號登錄IP位於新加坡。

刑事局進一步查出，帳號使用者是一名移居新加坡的中國籍人士，國際刑警科將透過新加坡駐外聯絡官洽請新加坡執法單位協助追查。

刑事局表示，此網友曾在美國在台協會（AIT）臉書留言恐嚇，初步研判是同一帳號所為，會持續追查，絕不容許因特定政治立場有恐嚇、暴力等攻擊行為，也會溯源嚴辦幕後指使者，淨化社會治安。