不滿小舅被人揍 男持槍尋仇連開3槍釀1傷

44歲張姓男子日前因不滿其小舅子被人毆打，前天深夜持槍到台北市士林區尋仇，導致34歲張姓男子左後腰際中彈；警方事後循線將張嫌逮捕到案，查扣一把PPQ改造手槍，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦。

警方調查，張嫌小舅子先前將車輛借給張姓男子，但張男積累許多罰單，卻遲遲不願繳清，聽聞車主抱怨後，又毆憤而打車主；張嫌不滿小舅子無故遭受毆打，4月22日晚上10時許持槍到士林區延平北路八段尋仇，他一見張男就連開3槍，其中一槍擊中張男左後腰際，隨後逃逸無蹤。

警方獲報到場後，拾獲未擊發子彈2枚、已擊發單殼3枚，並將中彈張男送往新光醫院救治，目前無大礙。警方事後循線追查，昨天下午2時將張嫌查緝到案，並起獲PPQ改造手槍一把，詢後依法送辦。

警方表示，雖值防疫期間，仍不容任何暴力行為發生，針對本案涉案槍枝，將刨根溯源，貫徹掃黑決心、遏止不法，以維護民眾安全。