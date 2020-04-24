畫面曝光！女子持菜刀 北捷三民高中站內揮舞咆哮

31歲女子昨晚情緒不穩在台北捷運中和新蘆線的三民高中站內，突然從包內抽出一把菜刀，隨即在站內揮舞，甚至不斷對路過的捷運旅客咆哮，隨後女子手拿菜刀大搖大擺離開捷運站，員警到場後將她逮捕帶回，依恐嚇公眾罪嫌移送新北地檢偵辦。

據了解，這名31歲女子是在昨日晚間在捷運三民高中站內不斷大聲咆哮，有其他旅客見狀上前勸說，卻仍無法平復女子情緒，隨後她便從包包內拿出一把菜刀揮舞，旅客見狀紛紛閃避，保全也上前查看，但因女子手持利刃，保全也不敢輕舉妄動。

第一時間向警方報案的蘆洲里長聯誼會會長楊總仁上午表示，該名女子早在還沒進入捷運站時，從復興路17巷口就已經情緒不穩拿菜刀遊走在街上，他跟在後面報警，深怕女子突然抓狂拿刀砍向路人，隨後一路看女子走進捷運站內，此時蘆洲警方到場，他立即向員警告知女子位置。

女子在捷運站內不斷大聲咆哮，雖然民眾不斷想安撫她情緒，她還一度聽從民眾勸說將菜刀丟在地上，但隨後又拿起菜刀，並一路搭乘電扶梯要離開捷運站，被趕來的員警在電扶梯包圍，要求她棄刀配合，隨後將她帶回派出所內。