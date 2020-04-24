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男在國父紀念館外囂張開6槍嗆「吼哩系！」 警火速逮人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
許男在行徑間車輛連開6槍。記者李隆揆／翻攝
許男在行徑間車輛連開6槍。記者李隆揆／翻攝

昨晚一段影片在網路上流傳，一名男子在行駛車輛內朝車外沿途連開6槍，並對「阿男仔」嗆聲示威，因畫面顯示，現場疑似位於台北市信義區，引起台北市警方關注；警方昨晚9時許查明開槍男子身分，並將其逮捕到案，發現男子開槍動機與今年1月發生竹聯幫一名陳姓大哥遭人押走，毆打成傷一案有關。

竹聯幫一名陳姓大哥因與新北市新莊區一名綽號「阿男」的陳姓角頭發生糾紛，今年1月被阿男等4人押走、毆打成傷，甚至強逼陳男及麾下小弟拍下道歉影片上傳網路；阿男事後深怕遭竹聯幫報復，遂向警方尋求保護，警方事後將雙方人馬通知到案，依法偵辦。

昨晚一段影片在網路上流傳，一名男子搭乘一輛自小客車，在行進間持槍朝車外連開6槍，並對「阿男仔」嗆聲示威，稱「幹XX拎北要給你死啦」，引發網友熱議。因畫面顯示，男子開槍地點疑似在台北市信義區，引起轄區信義分局警方關注。

警方昨晚7時許查明開槍男子為一名24歲許姓男子，案發當時他乘車自忠孝東路四段東往西方向行徑開槍；警方隨後於9時許火速將許男逮捕到案，並查扣一把作案用道具槍，因作案槍枝槍管未通，故無殺傷力，警詢後依社維法、恐嚇罪嫌究辦。

警方呼籲，民眾遭遇糾紛應採理性方式解決，對於暴力及不法行為，警方將全力查緝、依法嚴辦。拍攝影片應特別注意適法性，若引此引發公眾恐慌不安，或涉及不法，警方也將持續加強員警巡邏密度，及重點時段路檢勤務編排，以積極防制、查緝不法。

網友比對出開槍地點是在國父紀念館外馬路。圖／翻攝自Google Map
網友比對出開槍地點是在國父紀念館外馬路。圖／翻攝自Google Map

竹聯幫 槍擊

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