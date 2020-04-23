刑事局：疫情助長借貸詐騙 慎選融資管道

刑事局今天指出，疫情衝擊助長借貸詐騙案，統計1至3月「佯稱代辦貸款」案件就多達248件，提醒民眾勿輕信來路不明的網路融資廣告或向地下錢莊借貸，以免雪上加霜。

刑事局今天召開記者會，預防科股長張伊君表示，受到疫情衝擊，許多民眾急需資金周轉，便上網尋找私人借貸管道，有些人向地下錢莊、高利貸借貸不成反遭暴力討債，或遭詐騙集團利用淪成為共犯，反而雪上加霜。

根據刑事局統計資料顯示，許多小本經營的店家受疫情影響，多遭遇資金周轉困難問題，卻誤選融資管道而受害，今年1至3月「佯稱代辦貸款」案件就多達248件。

南投1名43歲吳姓民宿老闆日前因急需現金周轉，便透過臉書（facebook）廣告找上自稱「融資專員」的陌生網友代辦銀行貸款，對方誆稱可幫吳員美化信用紀錄，但需先將個人銀行存摺、提款卡及密碼以超商店到店方式寄出，數日後再通知吳員已匯入新台幣45萬元並完成信用紀錄美化，並要求吳員將錢提出，並交付給另一名「融資專員」回收。

吳員不疑有他，依照指示前往銀行領款，並交給1名陌生男子帶走，但隨即遭對方封鎖LINE好友，並接到銀行通知其戶頭已被設定為警示帳戶，吳男才驚覺遭詐騙集團利用成為其人頭和提款車手，立即向警方報案。

張伊君指出，目前政府已推出多種紓困措施，並舉金管會官網已公告，針對具有稅籍登記且每月銷售額未達新台幣20萬元的「小規模營業人」提供簡易申貸方案，每戶貸款額度最高為50萬元，並由信保基金提供10成保證，利率不超過1%，呼籲有需求的民眾可多加善用，若有任何疑問也可撥打165反詐騙專線諮詢。